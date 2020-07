Auto verkoper maakt kapitale fout: verkoopt BMW voor 1 euro

We leven in tijden dat we werkelijk denken recht te hebben op een BMW voor 1 euro.

Nog niet zo heel erg lang geleden keken we elke week uit naar de Autotrader. Dan bedoelen we niet de website, maar de papieren Autotrader. Een tijdschrift met alleen maar advertenties van auto’s.

Online

Het was de beste manier om alle afkortingen uit je hoofd te leren: AC, navi, pano, lmv, cd etc. Als het lang uitgeschreven stond met items als getint glas, colorline en lichtpakket, wist je dat je te maken had met een kale auto. Tegenwoordig gebeurt het meeste online, ook tussen particulieren. Dat gaat meestal goed, maar niet altijd.

Ebay

Zo was er een man uit Duitsland die zijn BMW op Ebay wilde verkopen voor 12.000 euro. Bij het opmaken van de advertentie ging er veel goed, maar een belangrijk aspect ging fout. De verkoper wilde een vraagprijs van 12.000 euro vermelden en het mogelijk maken om te bieden vanaf 1 euro. Je voelt aan je rechter neusvleugel waar het fout gaat: hij zette per ongeluk de vraagprijs op 1 euro.

BMW voor 1 euro

Uiteraard zijn er altijd extreem sneue types die dan zo snel mogelijk op ‘kopen’ drukken en warempel, dat gebeurde nu weer. Waar ieder logisch nadenkend persoon weet dat het verschil veel te groot is en er sprake is van een misverstand, vond de gierigaard dat hij recht had op een BMW van 12.000 euro voor 1 euro.

Rechtszaak

Uiteraard vond de koper dat hij in zijn recht stond en een BMW voor 1 euro moest krijgen. De koper meende dat de ‘koop nu’-knop op Ebay een bindend koopcontract is. Het liep dermate hoog op dat er een rechtszaak kwam. De rechtbank (in Frankfurt am Main) was gelukkig voor rede vatbaar en oordeelde dat de koper niet gelijk had.

Hoger beroep

De koper was behoorlijk koppig, want hij ging namelijk in hoger beroep om alsnog zijn gelijk te halen (en natuurlijk een BMW voor maar 1 euro). De hogere rechter redeneerde gelukkig ook logisch en stelde de eiser in het ongelijk. Omdat in de advertentie stond dat biedingen welkom waren, kon de koper er redelijkerwijs van uitgaan dat de vraagprijs van 1 euro niet reëel was (goh).

Schadevergoeding

Maar daar stopte het niet. De koper wilde namelijk een schadevergoeding van de verkoper. Ook daar krijg hij ‘Nein’ op zijn rekwest. Gelukkig maar.

Via: Automobilwoche.