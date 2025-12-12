Superschattig Kevertje heeft een geweldenaar onder de kap

Niet is wat het lijkt met deze epische burnout-makende Kever.

Een Porsche 911 is een soort platgeslagen Kever. Zo, alle puristen boos. En het is natuurlijk niet waar, los van de eeuwige connectie tussen Porsche en Volkswagen is een 911 natuurlijk een veel serieuzere sportauto. Maar een relatie tussen Volkswagen’s bestseller en Porsche’s icoon is onvermijdelijk.

Knepper 1303 RS-E

Als je de stance van de door Knepper aangepaste 1303 (Kever) ziet, inclusief de Carrera-velgen, denk je dat iemand gewoon stijlvol wat Porsche-mods naar de Beetle heeft gebracht. En zelfs voor een normaal wat iel autootje als de Kever is dat erg gaaf. Wielen iets breder uitzetten, vering een klein beetje verlagen: nice. Het is slechts het topje van de ijsberg wat betreft deze Knepper-Kever.

Want die foto’s waarop de door Knepper aangepaste 1303 die de RS-E genoemd wordt een dikke burnout doet, zijn niet bewerkt. Dat kan ‘ie echt. Daarvoor is wel ietsje meer vermogen nodig. 200 pk? 300 pk? Wie biedt er meer? 500 pk? Bijna. De Knepper 1303 RS-E is gemeten op 604 pk en 702 Nm. Over de achterwielen gestuurd. Holy moly.

EV

Met een kleine twist, waar sommige mensen niet heel blij mee zullen zijn. De motor die de Knepper 1303 RS-E aandrijft is die van een… Tesla Model S. Ja, de Kever is omgebouwd om de elektrische aandrijflijn van een Model S Performance te kunnen huisvesten. De accu’s komen juist van een Porsche Taycan en het pakket is 48 kWh groot. Dat levert wel op dat het rijbereik slechts 250 kilometer is, maar ook dat je naar 100 sprint in 2,8 seconden. In een Kever die er verder alleen optisch gemodificeerd uitziet, wel hilarisch.

Porsche-onderdelen

En voor andere onderdelen onder de schil zijn wel serieuze Porsche-onderdelen gebruikt. Een KW V3-schroefset die normaliter onder een 944 hoort, bijvoorbeeld. Maar ook stabilisatie van een 944 met de aandrijfassen van een 930. Oh ja, en de remmerij komt van een 944 Turbo S. Het moet wel weer veilig tot stoppen gedwongen worden.

Subtiel dikker

Het levert een dubbel gevoel op. Enerzijds zou een opgevoerde Porsche-zescilinder extra hilarisch zijn, maar een auto als de Kever leent zich in theorie ook prima voor een EV-ombouw. En alles eruit kunnen sprinten bij het stoplicht en het getal elf op het asfalt kunnen kalken is ook wat waard. Het uiterlijk van de Knepper 1303 RS-E wordt dus afgemaakt door Porsche Carrera Cup 2-velgen en de kleur Marathon Blue Metallic, een historische Porsche-kleur. En wat je anders vrijwel over het hoofd ziet: Knepper heeft zelf koolstofvezel wielkasten achter toegevoegd, die nét ietsje breder zijn dan normaal. Om die stance even écht perfect te krijgen.

Binnenin lijkt het wellicht allemaal subtiel gehouden te zijn, maar er is toch veel gebeurd in de Knepper 1303 RS-E. Met leer beklede Recaro Ideal-stoelen, bijvoorbeeld. Ook een volledig opnieuw opgebouwd en bekleed stuurwiel en dashboard met HiFi-systeem en een Becker-radio. Op detailniveau krijg je een controller waar de versnellingspook zou zitten en een snelheidsmeter die tot en met 220 km/u aankan. Want zoals het nu lijkt kan de RS-E niet harder dan 190 km/u.

Het lijkt vooralsnog niet te gaan om een aan te bieden ombouw voor de Knepper 1303 RS-E. Het betreft namelijk een uit de VS geïmporteerde Kever die tot en met 2016 nog stond te verpieteren. Dan is deze metamorfose wel erg leuk. Het moet je ding zijn, maar het uiterlijk krijgt sowieso een dikke duim.