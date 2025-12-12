Koop deze puike Aston Martin voordat het te laat is

Er gaat een dag komen dat je deze tijdloze Aston Martin niet meer goedkoop kan krijgen.

Je kan veel zeggen over de inspanningen van Ford rondom Aston Martin rond de millenniumwisseling, maar eigenlijk gebruikt Aston nog steeds het sjabloon van die tijd. In ieder geval qua FR-sportauto’s. De middenweg is de DB12, daarboven zit als dikke knaller de Vanquish en in de basis heb je de baby-Aston, de Vantage. Die laatste was goedbeschouwd een gouden zet. Een Aston voelde toch vaak nét buiten bereik. Dus kwam de V8 Vantage in 2005 als kleine Aston met ‘slechts’ een V8 om een alternatief te bieden voor met name de Porsche 911.

Aston Martin V8 Vantage

Dat levert bijna het Cayman-effect op, waarmee je je afvraagt of de instapper niet gewoon de beste keuze is. Doe je het niet om de heerlijke combinatie van 4.3 liter V8 met 385 pk en handbak, dan wellicht omdat de Aston Martin V8 Vantage simpelweg beeldschoon is. Het is onmiskenbaar een Aston, maar ook niet 100 procent een DB9 op A5 geprint. Het design komt van Henrik Fisker al heeft Ian Callum naar eigen zeggen er ook veel invloed op gehad. Hoe dan ook is deze eerste ‘nieuwe’ Vantage een plaatje. Dat moet wel een klassieker worden.

Snel zijn

Toch heb je nog even de tijd. Want ondanks het feit dat de Aston Martin V8 Vantage prachtig is en het een klassiek recept lijkt, zijn de prijzen niet zo erg als je verwacht. Wij vinden een puik exemplaar op Marktplaats. Met de ‘lanceervelgen’, en uitgevoerd in Green Black Metallic. Het is niet wat je krijgt als je British Racing Green bestelt bij Aston, maar doet wel denken aan de ‘donkere’ Britse groene tinten van oude Bentleys en dergelijken. Subtiel en toepasselijk, het staat ‘m fraai. Ook heb je hier nog geen heftige praktijken zoals op de V12 Vantage en bijvoorbeeld de GT8 of GT12.

Het interieur van de Aston Martin V8 Vantage is uitgevoerd in zwart, op zwart, met zwart. Oh ja, en een vleugje rood wat terugkomt in de stoelen en stiksels. De transmissie op deze vroege auto’s was altijd de handgeschakelde zesbak, wat natuurlijk voor een leuke sportauto als dit wel een fijne manier van schakelen is.

Het voelt altijd alsof het een enorm prestigieuze auto is, zo’n Aston Martin. En bij vrijwel alles krijg je een herinnering dat het een handgebouwde auto is voor en door connaisseurs. En dan ook nog eens in deze uitvoering. Goed, we gaan niet beweren dat het een spotgoedkope auto is, maar het kan veel erger.

Kopen

Deze Aston Martin V8 Vantage met 48.383 kilometer op de klok moet namelijk 54.950 euro opleveren. Je hebt ze goedkoper, maar dan vaak ietsje slechter ogend en met meer kilometers erop. Gevoelsmatig is het nog een koopje, maar hoe lang gaat dat nog duren? Op een dag gaan we beseffen dat auto’s zoals deze niet meer gemaakt worden. En ja, later met de toevoeging van de V12 en/of de 4.7 V8 had je meer keuzes. Maar deze originele 4.3 V8 blijft magisch.

Ja, of we zitten er natuurlijk helemaal naast en hij schrijft eerst nog verder af, we willen verder niet beweren een orakel te zijn. Maar goed, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Interesse tonen in de Aston Martin V8 Vantage kan uiteraard op Marktplaats.