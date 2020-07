BREEK: Red Bull toch bezig met Vettel voor 2021

Het is zomer, dus de F1 geruchtenmolen loopt rond op flip flops. Volgens betrouwbare media zou Red Bull stiekem toch bezig zijn Vettel binnen te halen voor 2021.

Onlangs brachten we het bericht dat Vettel zo goed als getekend zou hebben voor Red Bull in 2021. Hoewel gebaseerd op goede informatie, leek dat vervolgens een zeldzaam missertje te zijn van onze kant. Helmut Marko en Christian Horner vielen vervolgens immers over elkaar heen om te be(z)weren dat er helemaal niks waar was van de geruchten. Immers heeft het team al twee rijders onder contract waar ze heel blij mee zijn. Net zo blij als met Gasly vorig jaar voordat die na de zomer plots vervangen werd.

Directe order van de opper-baas

Inmiddels zijn er kennelijk toch weer wat ontwikkelingen geweest in de saga waardoor we alsnog gelijk krijgen en weer geloofwaardig zijn. Kwaliteitsmedia Autosprint én Sky Sports Italia melden namelijk dat Red Bull achter de schermen wel degelijk werkt aan een comeback van hun verloren zoon. Dit alles na een gesprek van Vettel met Red Bull eindhoncho Mateschitz. Die laatste zou tussen de Grand Prix van Stiermarken en de Grand Prix van Hongarije een directe order aan Helmut Marko gegeven hebben om Vettel binnen te halen. Het droomduo Vettel – Verstappen zou dan dus werkelijkheid worden.

Aston Martin

In de tussentijd is Vettel natuurlijk ook in verband gebracht met een overgang naar Racing Point, dat volgend jaar Aston Martin zal heten. Dat team doet het op dit moment (even?) beter dan Red Bull. Dat kan dus nog wel een interessante worden voor Vettel. Een tijdje geleden leek hij op weg om door de achterdeur het F1 toneel te verlaten. Nu moet hij dadelijk nog gaan kiezen naar welk team dat al twee coureurs heeft hij wil gaan. Enfin, we houden het, zoals altijd, scherp, nuchter en zonder onnodige speculaas in de gaten.