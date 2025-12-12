Kijk, deze moderne auto heeft geen verblindende koplampen

Een nieuwe auto ontdoen van zijn LED-koplampen? Dat zien we graag.

Een tijdje geleden bracht een Japans bedrijf een potentiële oplossing voor verblindende koplampen. Want die kermissen voorop auto’s zijn soms niet echt fijn voor de ogen. LED-lampen die echt niet verblinden, eigenlijk bestaat het niet. Ja, moderne lampen menen slim te zijn en je niet te verblinden, maar in de praktijk wil dat niet altijd helemaal goed gaan. Dus moet je het op een andere manier doen.

DAMD

Neem bodykitbouwer DAMD uit Japan. Die hebben iets bedacht voor de Honda Freed. Een auto die wij niet kennen, maar waar ze in Japan dol op zijn. En waarom ook niet? Het is een soort Jazz XL, dus diens technische basis maar veel meer ruimte binnenin. Met schuifdeuren en als je de Crosstar neemt een ultiem lage tildrempel. Het design is lekker Honda anno 2025, dus niet echt baanbrekend maar ook niet uitgesproken lelijk. Gewoon, een auto.

DAMD verzon voor de Honda Freed een retro-achtig frontje. Het doet wat denken aan auto’s als de Toyota Land Cruiser uit de jaren ’80: ronde koplampen in een grote plastic grille, met de dimlichten en knipperlichten naast de koplampen. En ja: daarmee levert de Honda Freed zijn LED-lampen in voor old school ronde halogeenlampen. Gaaf, toch?

Zoals altijd is het gewoon een simpel stukje knip- en plakwerk op de standaardauto, je kan vrij duidelijk zien waar de Honda Freed ophoudt zonder het extra werk van DAMD. Ook is de achterkant vrijwel niet aangepakt, want die was al lekker klassiek. Wel krijg je de keuze uit verschillende kleuren en krijg je stalen velgjes en houtafwerking op de zijkant. En ja, dat zijn stickers, maar het idee is leuk.

Als DAMD dit nou had gedaan voor de Honda Jazz, dan hadden wij Europeanen er ook wat aan. Of even een Freed uit Japan halen. De ombouw kost 1.628 euro, maar voor de houtstickers moet er nog 316 euro bij. Wij vinden het tof.