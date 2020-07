Dít is de duurste Volvo V70 van Marktplaats!

De duurste Volvo V70 van Marktplaats is een absoluut pareltje met een stevig prijskaartje.

Het is misschien wel de meest populaire Nederlandse luxeauto: de Volvo V70. Het is sowieso de meest Nederlandse luxeauto. Daarmee bedoelen we: de Volvo V70 is veilig, comfortabel, praktisch, ingetogen, ruim en luxe. Waar een Duitse tauto te patserig is en een Jag of Italiaan te flamboyant, past de V70 uitstekend bij ons luxe spruitjes imago. Doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg op vier wielen.

Heimwee

De V70 is min of meer opgevolgd door de V90, alhoewel die iets groter, luxer en hoger gepositioneerd is. De V70 was altijd Audi A6-ruimte voor iets meer dan Audi A4-geld. De Volvo V90 is meer een rechtstreekse Audi A6 concurrent. Enfin, het is dus mogelijk dat je heimwee hebt naar de Volvo V70. Wij gingen op zoek naar de duurste Volvo V70 van Marktplaats.

Duurste Volvo V70

Uiteraard hebben we ‘m ook gevonden. Dat was niet zo heel erg moeilijk, overigens. Alhoewel: we moesten een keuze maken. Een ‘T4’ met viercilinder en weinig kilometers of deze T6 met wat meer ervaring. Wij hebben gekozen voor de leukste, uiteraard. De Volvo V70 T6 was voorzien van een drie liter grote zes-in-lijn benzinemotor met een turbo. Het is niet de meest hitsige in zijn soort, maar het is een zeer stille, verfijnde en soepele motor.

Briljante balans

Die briljante balans kun je heel erg lastig creëren met vier cilinder, turbo’s, superchargers en elektromotoren (zoals het tegenwoordig gedaan wordt). Daar staat wel een lekker exorbitant verbruik tegenover, want zelfs Volvo denkt dat je gemiddeld de 1 op 10 niet zult halen. Maar hey, je hebt wel 304 pk onder de motorkap van deze elegante, donkerblauwe Zweed.

Koppel

Belangrijker is het maximale koppel van 440 Nm, dat vanaf 2.100 toeren beschikbaar is. De motor is gekoppeld aan een zestraps automaat. Uiteraard is deze Volvo voorzien van vierwielaandrijving. Het is een Haldex-systeem waarbij de achterwielen pas meedoen als de voorwielen grip verliezen. De prestaties zijn in orde: van 0-100 km/u duurt 6,9 seconden, de topsnelheid is begrens op een niet Volvo-esque 250 km/u. Daarmee is de duurste Volvo V70 van Marktplaats 70 km/u sneller dan een nieuwe V90 T8 met 400 pk!

Luxe

Qua luxe kom je ook niets te kort, of je moet helemaal fan zijn van infotainmentsystemen. Het leuke van de V70 is dat de auto een paar dingen heel erg goed doet. Volvo stoelen in dikke en luxe uitvoeringen zijn een absoluut genot waar geen Duitser tegenop kwan. Het audiosysteem is uit de kunst. en check het hout en het leer: dit is gewoon pure luxe, verpakt in een bescheiden Volvo. Het is een auto waarin je wil genieten, maar niet daarmee te koop wil lopen.

Paketten en toeslagen

Dat moois heeft wel zo zijn prijs. De duurste Volvo V70 van Marktplaats kost namelijk 29.950 euro. Ondanks dat dat een bijzonder stevige prijs is voor een V70 van vijf jaar oud met meer dan anderhalve ton op de klok, is het ook een soort meeneemprijs. Want je moet garantie er nog bij kopen voor 495 euro (of 595 met aircoservice). Omdat het een de auto meer dan 2.000 cc onder de kap heeft, gooien ze er ook nog een toeslag over van 150 euro. Daarmee kom je dus op een totaal van 30.695 euro en is het alsnog de duurste Volvo V70 van Nederland.