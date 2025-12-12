Meest ongepaste auto voor vleugje F1 krijgt een vleugje F1

Een auto die in echt helemaal niks op een F1-auto lijkt, lijkt nu toch op een F1-auto.

Dat bepaalde innovaties uit de Formule 1 hun weg vinden naar straatauto’s is logisch. De F1-versnellingsbak van Ferrari bijvoorbeeld, dat was een directe link. Of grootschalig gebruik van koolstofvezel. Of bijvoorbeeld een gelijkwaardig hybridesysteem zoals in de LaFerrari. Wat je wellicht niet verwacht als referentie naar F1-auto’s: verlichting. Dat hebben F1-auto’s immers niet. Toch?

Nou ja, F1-auto’s hebben wel een achterlicht, wat niet fungeert als achterlichten zoals een straatauto. Aan het achterlicht van een F1-auto zijn een paar dingen af te lezen wanneer dat nodig is, tijdens regen of in de pits bijvoorbeeld. Zelfs dat kleine stukje F1 komt soms terug op straatauto’s, zo ook af fabriek op een Ferrari F12, bijvoorbeeld. Is het nodig? Nee, maar bij Ferrari zijn knipogen naar de F1-auto’s vaak begrijpelijk. Het merk ademt immers F1.

F1-achterlicht

Het lijkt erop dat tuners nu ook het F1-achterlicht omarmen. Op een Golf R of M135i heb je al zoiets van, serieus? Maar wellicht hebben we nu de meest ongepaste auto voor een F1-achterlicht gevonden. Mansory plakt ‘m namelijk achterop de Rolls-Royce Ghost Series II. Naast een hoop ander plakspul, lekker des Mansory’s zoals altijd.

De basis is dus een gefacelifte Rolls-Royce Ghost, waarbij Rolls zelf de auto eigenlijk iets subtieler chique heeft gemaakt. De Mansory-versie is precies het tegenovergestelde. Op zich kunnen we ons nog nét vinden in alles zwart lakken en dan grote putdeksels erop plaatsen, maar Rolls zelf doet dat wederom toch iets subtieler. Over gebrek aan subtiliteit gesproken: voorop krijg je een grote koolstofvezel splitter en loopt de dagrijverlichting door in de bumper in een grote verticale strip.

En profil krijg je koolstofvezel zijskirts en een wat vreemd uitgesproken stuk koolstofvezel rondom het zijknipperlicht. Het doel is wellicht om het koolstofvezel-gedeelte uit te lichten, maar het voelt juist alsof ze vergeten zijn om daar te spuiten. De gekozen kleur is trouwens Komo-grijs. Je zou bijna zeggen ‘uiteraard’.

Achterop vind je naast het F1-achterlicht op de Rolls-Royce Ghost door Mansory een hoop koolstofvezel onderdelen, waaronder uitgesproken lijsten rondom de achterlichten en koelsleuven die precies niks doen daaronder. Ook de uitgesproken diffusor met enorme stortkokers is tegenwoordig niet meer verboden bij Rolls-Royce, maar de subtiliteit (of gebrek daaraan) is weer vooral wat de Mansory-versie apart zet. Er zit zelfs een dakspoiler op. Krankzinnig.

De 6.75 liter grote V12 levert in de Rolls-Royce Ghost Black Badge 600 pk, daar kan Mansory 720 pk van maken. En het koppel stijgt naar 1.020 Nm. Dat soort cijfers lijken op die van een raceauto, al reken je dan een wagengewicht van 2,5 ton niet mee. Maar goed. Ongepast F1-achterlicht of niet, het is niet het minst subtiele van de nieuwe Mansory Ghost.