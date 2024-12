Auto vliegt Ford-dealer binnen, sloopt kostbare klassieker

Van alles in een Ford-dealer dat je had kunnen raken, was het een kostbare klassieker die ze er hadden staan.

Niet dat we je nou aan willen moedigen om te crashen, maar schade aan auto’s bij een dealer is vaak qua vervangbaarheid niet het einde van de wereld. Die gloednieuwe auto’s die je toch nieuw kan bestellen, daar worden wel weer nieuwe van gebouwd. Wat dat betreft had de bestuurder van een Hyundai alle pech van de wereld na een bizar ongeval.

Hyundai rijdt Ford dealer binnen

Een zilveren Hyundai Tucson is in een bizar ongeval bij een Ford-dealer in North Carolina naar binnen gereden. Er is voor zover bekend niemand serieus bij gewond geraakt, maar de materiële schade is opvallend. Van alle gloednieuwe Explorers en F-150’s die er hadden kunnen staan, stond er een gaaf stukje memorabilia van de dealer in de showroom. Namelijk een Ford Mustang SVT Cobra R. Deze extreme versie van de Ford Mustang ‘New Edge’ (SN95) staat bekend om zijn 385 pk sterke versie van de 5.4 liter Modular V8, maar je herkent hem waarschijnlijk direct vanwege zijn rode lak, joekels van bumpers en een enorme spoiler.

Helaas was dat de auto die de Hyundai nodig had om tot stoppen te komen. Deze Ford Mustang SVT Cobra R, waar er maar 300 van zijn gebouwd, was een verzamelobject van de dealer zelf. Dankzij een smetteloze staat en extreem lage kilometerstand (er is nooit mee gereden, dus enkel afleverkilometers) was dit misschien wel de beste Cobra R ter wereld. Was.

Een foto bij de schadehersteller naderhand toont dat het met een flinke klap is gegaan en de Cobra R is flink stuk. Het is wel de moeite waard om de schade te herstellen, want de tegenwoordig iconische Ford Mustang SVT Cobra R gaat in goede staat voor zes cijfers over de toonbank. Kijken of het schadeverleden van deze auto die impact niet enorm gaat verkleinen. (via Facebook)