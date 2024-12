Deze dure auto’s gingen weg in 2024

Naast de betaalbare modellen zijn er ook een paar dure en exclusieve auto’s die weg gingen in 2024.

Traditiegetrouw delen we de wereld van auto’s die weg gaan op in goedkoop en duur. Deze week pakken we de dure auto’s erbij. We zien een paar voorspelbare toevoegingen, maar ook zeker auto’s die echt zonder opvolger de pijp aan Maarten geven. Sommige merken kiezen ervoor om iets radicaal anders te doen, maar wat betreft dikke, bijna obscene supercars, soms met V12, is het lijstje niet zo dramatisch als we dachten.

Dure auto’s weg in 2024

We nemen de lijst met dure auto’s die weg gingen in 2024 even door. Met net als gisteren erbij wat je kan overwegen als je in de markt bent of was voor het model in kwestie, bij hetzelfde merk indien mogelijk.

Aston Martin DBS (Superleggera)

Daar in Gaydon wordt een beetje creatief gedaan met de levensduur van bepaalde modellen. Voor ons gevoel was de DBS, die de Vanquish opvolgde (en dat was weer de opvolger van de DBS die de Vanquish opvolgde) er nog helemaal niet zo lang. Aston Martin ‘faceliftte’ de DBS één maal om de Superleggera-naam te verwijderen, met een gewicht van 1.770 kg wel zo eerlijk. Toen kwam er nog één ultieme versie, de DBS 770 Ultimate met 770 pk uit de 5.2 liter Twin Turbo V12. Het enige waar je echt afscheid van moet nemen met de DBS is de styling, want Aston is hard bezig met de opvolger die afgelopen jaar gepresenteerd werd. En die heet, niet geheel verrassend, Vanquish.

Wat moet ik nu kopen?

De Aston Martin Vanquish.

Audi RS 4 Avant/RS 5 (B9)

Hetzelfde als wat er bij de betaalbare modellen gebeurde, gebeurt nu ook bij de sportversies van Audi. De RS 4, enkel geleverd als Avant, verliet ons in 2024 om voor te bereiden op de nieuwe RS 5. Dat wordt als sedan en Avant de opvolger van de RS 4, waardoor Audi de 5-reeks niet meer gaat gebruiken voor de coupé en Sportback. Geïnteresseerde kopers voor die laatste kunnen vrij makkelijk de nieuwe RS 5 kopen, alleen coupékopers komen van een koude kermis thuis.

Wat moet ik nu kopen?

Een Audi RS 5 wanneer deze uitkomt.

BMW X3 M (F97)

Toen de X-serie van BMW debuteerde, bleef het merk ver weg van de M-behandeling voor deze auto’s. De X5 en X3 waren vooral praktische keuzes en het Freude am Fahren dat M als speerpunt had kon niet makkelijk gecombineerd worden met de vierwielaangedreven en zwaarlijvige natuur van een X. Hadden ze maar een glazen bol. Want vanaf de E70, de tweede X5, stond de deur wagenwijd open voor een X5 M en natuurlijk de ‘sportieve’ broer X6 M. Pas bij de uitgaande generatie BMW X3, de G01, kwam het recept ook naar de X3 om de X3 M (F97) te creëren. Gezien de omstandigheden nog best een goed sturende SUV en waar je op aangewezen was als je een M3 met grote kofferbak wilde. Nu kiest BMW toch voor het M Touring-recept en bij de nieuwe X3 staat elektrificatie hoger in het vaandel dan sportiviteit. Een met M-onderdelen verfraaide standaardversie is dus waar BMW het plafond plaatst vanaf nu.

Wat moet ik nu kopen?

Nu direct? Een X4 M zo lang het nog kan, maar eigenlijk natuurlijk een M3 Touring.

Bugatti Chiron

Het merk Bugatti voelt toch een beetje als de koning te rijk voor de autowereld. Want bij de ex-VAG-dochter kom je eigenlijk superlatieven tekort voor de snelheid, luxe en motorgrootte. De levensloop van het meest prominente model voelt dus alsof het een soort dynastie is. De Chiron-dynastie bracht ons de laatste iteratie van de bijzondere W16-motor met vermogens tot wel 2.000 pk, een paar zeer bijzondere one- en few-offs en belachelijk veel speciale specificaties voor alle bijzondere submodellen. Dat is achter de rug en de dynastie Tourbillon is sinds 2024 officieel gestart. Deze opvolger is qua insteek hetzelfde, maar laat drie belangrijke dingen in het verleden: de W16-motor, non-hybride aandrijving en Bugatti als VAG-merk, omdat nu Rimac met de scepter zwaait.

Wat moet ik nu kopen?

Een Bugatti Tourbillon.

Ferrari 812 Superfast

Ferrari zet een hoop nieuws neer. De nieuwe F80 als LaFerrari-opvolger, de Purosangue als melkkoe, de Roma als fraaie roadster en de 296 als hybride om een nieuw tijdperk aan te duiden. Tegelijkertijd snijden ze in het gamma en gaan drie auto’s weg in 2024. De eerste is de Ferrari 812 Superfast, die niet zo’n groot gat achterlaat. De 12Cilindri (spreek uit: Dodici Cilindri) is qua styling weer eens wat anders, maar qua lay-out nog steeds een achterwielaangedreven, meer dan 800 pk sterke GT met 6.5 liter grote V12. Dat verzacht de pijn van het afscheid van de 812, wat eigenlijk op een soort eindeloos gefacelifte F12 lijkt. Zeker een gave bolide, maar wat ons betreft volgt de 12Cilindri hem met verve op.

Wat moet ik nu kopen?

Een Ferrari 12Cilindri.

Ferrari Roma

De 812 krijgt een opvolger, voor de kleine broer van de 812 is dat nog allerminst bevestigd. De Ferrari Roma is officieel uit productie na een carrière van vier jaar. Het was de instapper uit de line-up, maar wel met V8 (620 pk). De coupé debuteerde een verse designtaal voor Ferrari wat zij zelf ‘Nuova Dolce Vita’ noemen. De Roma wist qua design in ieder geval de meningen te verdelen (de één vond ‘m prachtig, de ander vond ‘m iets te goed afgekeken van een Jaguar). Het einde van de productie van de Roma betekent (nog) niks voor de vrij vers geïntroduceerde Spider.

Wat moet ik nu kopen?

De Roma Spider of doorsparen voor een 12Cilindri.

Ferrari SF90 Stradale

Nog één Ferrari dan, want het merk hangt ook de SF90 aan de wilgen. Dit was een bijzondere introductie rond 2020. Door zijn hybride insteek en vermogen van 1.000 pk werd het vergelijk met een LaFerrari snel gemaakt. Snel werd duidelijk dat het géén nieuwe hypercar was. Het was meer de opvolger van de F8 Tributo en 488 Pista. De bekende twin-turbo V8 met een hybride component maakt van de SF90 een vierwielaandrijver en het apparaat kan een nog steeds indrukwekkende 2,5 seconden neerzetten op de sprint. Door de komst van de 296 GTB, die met zijn 830 pk volgens velen al meer dan prima is, begon de SF90 het minder interessante aanbod te worden. De Spider-variant is er nog en de heftigere SF90 XX Stradale mag je ook nog bestellen. Wel zou Ferrari werken aan een opvolger voor de SF90.

Wat moet ik nu kopen?

Een Spider, een 296 GTB of heel even wachten.

Jaguar (alles)

We hebben het wel meegekregen dit jaar: Jaguar wil zichzelf opnieuw uitvinden. Normaliter maak je dan een plan, presenteer je dat baanbrekende model dat je helemaal ophypet en faseer je je gamma langzaam uit. Elke auto die je dan nog verkoopt is mooi meegenomen, ongeacht hoe verjaard het model is. Nee, Jaguar doet iets radicaals. We krijgen nu de Type 00 als radicale concept te zien, die pas eind 2025 in productie moet gaan. Ondertussen gooit het Britse merk hun HELE gamma eruit. Dat betekent dat in één klap de XE, de XF, de E-Pace, de F-Pace, de I-Pace en de F-Type bij de auto’s die weg gingen in 2024 horen. Een jaar lang gaat Jaguar helemaal niks verkopen, behalve auto’s als de E-Type in hun Continuation-serie. Nou is Jaguar Land Rover een dochteronderneming van het machtige en rijke Tata, dus opraken zal het geld niet zo snel en bovendien draagt Land Rover nog bij. Maar opmerkelijk is het zeker en ook wel spannend als het nieuwe EV-gamma tegen blijkt te vallen.

Wat moet ik nu kopen?

Een Land Rover als je een SUV zoekt, voor sedans moet je nu even ergens anders shoppen. Of even wachten op het “baanbrekende EV-gamma” van Jaguar.

Lexus LC/RC

Lexus lijkt altijd een beetje het merk te zijn dat goed afkijkt bij de Europese premiummerken, maar dan nét de plank misslaat. De RC is daar in Nederland een goed voorbeeld van. Zo’n ranke middenklasse coupé verdient een boterzachte zescilinder die indien nodig een rauw randje mag krijgen. Maar de RC 350 werd overgeslagen en je was aangewezen op de RC 300h, een viercilinder hybride (saai) of de RC F, met die blubberdikke 5.0 liter V8 die misschien weer een tandje te heftig is. Dat gat is te groot en er past bovendien precies een BMW M440i in.

De RC was dus nooit het succesverhaal geworden dat Lexus hoopte en voor Nederland was het sowieso hopeloos. Jammer genoeg geldt datzelfde voor de grote broer, de LC. Bij die kreeg je wél de optie voor de V6 in de LC 500h, al dan niet met hybride aandrijving. Het geluid van die Multi Stage Hybrid-transmissie (een combinatie tussen een viertraps automaat en een CVT) is wat vreemd, maar soit. In de LC 500 kreeg je gewoon de V8, zonder turbo’s en ietsje verfijnder dan in die RC F, want het F-label werd geskipt voor de LC. Nadat Lexus het verschrikkelijke en bijna gevaarlijke infotainment oploste, was de auto al ten dode opgeschreven. In ieder geval in Nederland. Jammer, want sinds die laatste facelift kunnen wij niet heel veel betere coupés verzinnen. Geruchtmatig wil Lexus net als bij Mercedes beide modellen opvolgen met één middenklasse coupé, maar dat wordt nog niet concreter dan dat.

Wat moet ik nu kopen?

Als het je ging om het zijn van een sportieve coupé, een Mercedes CLE of BMW 4 Serie/M4. Als het je ging om die V8, een Ford Mustang.

Maserati Ghibli/Levante/Quattroporte

Maserati lijkt op vele manieren op Jaguar, ook qua huidige strategie. Alleen voor de verandering is Maserati degene waar momenteel de op papier slimmere keuze wordt gemaakt. De compleet bejaarde Quattroporte en Ghibli, naast de verjarende Levante, gaan pas weg als de Grecale, MC20 en GranTurismo (Folgore) er zijn om het stokje over te nemen. Dat moment is nu, dus konden de Levante, Ghibli en Quattroporte bij de lijst auto’s die in 2024 weg gingen. Het nadeel? Dit drietal wist nog best wat klanten te vinden, terwijl de nieuwe modellen nog even op stoom moeten komen. Onvrijwillig is Maserati dus min of meer de Jaguar-tactiek aan het toepassen.

Wat moet ik nu kopen?

Een Maserati Grecale, of even wachten tot er een nieuwe Maserati-sedan/SUV komt (al dan niet elektrisch).

Nissan GT-R

Ach en wee, Nissan neemt EINDELIJK afscheid van de GT-R (R35). Het was voor het Japanse merk hun oneindige model, aangezien het model nu 17 jaar onafgebroken in productie is geweest. Uiteraard meermaals gefacelift en bij de meest recente opfrisbeurt lijkt het bijna wanhopig. De GT-R was ooit perfect om allerlei supercars het leven zuur te maken voor een fractie van de prijs, omdat Nissan ondanks enorm veel technologisch vernuft de prijs laag kon houden. Dat voordeel is de GT-R nu wel een beetje kwijt, ondanks zijn vermogen van bijna 600 pk. Komt er ooit een R36? De tijd zal het verklappen, maar Nissan is daar heerlijk onvoorspelbaar in. In ieder geval hoort de R35 nu -eindelijk- bij de auto’s die weg gingen in 2024.

Wat moet ik nu kopen?

Een Nissan Z, maar wat Nissan betreft mag het ook een Qashqai zijn.

Porsche 718 Cayman/Boxster (982)

Porsche snijdt in hun gamma door de 718 Cayman en Boxster uit het gamma te halen. De viercilinder instap-911’s kakten al volledig in en een facelift was niet aan de orde. Dat terwijl het gamma eigenlijk perfect was: instappers, de T-modellen voor de puurste beleving, de GTS eventueel met de 4.0 liter zescilinder en dan aan de top natuurlijk de GT4/Spyder (RS). Historisch was de Cayman altijd een perfecte instap-911, maar dat gaat helemaal veranderen. Volgend jaar wil Porsche heftige dingen gaan doen met volledige elektrische kleine modellen. Dat gaan we nog even zien, voor nu zijn alle 718’s van de configurator verdwenen. Behalve de GT4 RS en Spyder RS. Wees dus snel.

Wat moet ik nu kopen?

Nu het nog kan als de wiedeweerga een 718 GT4 RS of Boxster Spyder RS, anders de elektrische vervanger of als je benzine wil stoken een Alpine A110.

Porsche Macan (95B)

Bij de Macan draaide Porsche de volgorde om. De eerste (en nu dus uitgaande) Macan is nu vervangen door de Macan Electric, waarmee je die eerste niet meer nodig hebt. De Macan vergeleken met de Cayenne voelde een beetje als hoe je een 718 vergelijkt met een 911: het is ‘m net niet, maar als algemeen pakket wel lekker voordelig. Niet getreurd, de Macan heeft al gigantisch last van het afschrijvingsmonster en je kan er binnenkort eentje voor een prikkie bemachtigen.

Wat moet ik nu kopen?

Een Macan Electric of instap-Cayenne, tweedehands zoeken of een Audi Q5.

Toyota GR Supra (A90)

Toyota schokte de wereld in 2018 met de nieuwe Supra. Die kreeg het initieel zwaar te verduren. Ten eerste, hoe durven ze zo’n schamel ding te maken van de bloedmooie FT-1, en ten tweede: hoe durven ze de legendarische 2JZ-GTE op te volgen met een uitbestede motor op een uitbesteed chassis? De waarheid is simpel: Toyota bouwde de Supra op basis van de BMW Z4 (G29) en dus ook diens B58B30-motor. Maar ja, BMW wordt gezien als de koning te rijk voor sportwagens met zes-in-lijn, dus klagen dat een Supra zijn motor leent is een beetje als klagen dat je vriendin op Gigi Hadid lijkt: je kan er ook gewoon blij mee zijn. De Supra was nu in vele markten prima te betalen (latere viercilinder versies des te meer), kwam ook nog eens met handbak en stond in elke configuratie garant voor het bezorgen van rijplezier. De verwachting is dat Toyota in-huis een nieuwe Supra wil ontwikkelen zonder BMW omdat het zo aansloeg, maar de A90-generatie gaat na de Final Edition afscheid nemen.

Wat moet ik nu kopen?

Voor hetzelfde gevoel een BMW Z4 M40i en als je niet open wil rijden een M4(40i). Als je echt graag een Toyota wil, heel even blijven wachten.

Toyota GR86

Geeft niet toch, dan koop je de instapper van Toyo… oh, wacht, die verliet ons ook in 2024. Toyota heeft de ’86 samen ontwikkeld met Subaru en gebruikt dus een Subaru-boxermotor. Nu willen ze de draad zelf oppakken en de GR86 helemaal zelf ontwikkelen, het gebruik van de driecilinder uit de GR Yaris is al genoemd. Grappig genoeg komt Subaru kennelijk eveneens met een nieuwe BRZ, wel met hun eigen motor. De wegen scheiden. En -ook al verwachten we een opvolger- de wegen tussen de Toyota-showroom en de GR86 scheiden ook.

Wat moet ik nu kopen?

Niks en even wachten tot Toyota de motor van de GR Yaris in de opvolger lepelt.