Ford heeft een heel slecht idee: reclames in je auto

Moet je je een Premium-abonnement nemen om geen reclames te krijgen in je auto…

Je wordt tegenwoordig overal doodgegooid met reclames. Oké… ook op Autoblog, maar daar krijg je dan wel gratis content voor terug. In de auto ontkom je ook niet aan reclames, op de radio en op billboards langs de snelweg. En Ford heeft nu het briljante idee om reclames ín de auto te tonen.

Dat weten we omdat ze patent hebben aangevraagd op een systeem wat dit mogelijk maakt. Als je eenmaal ergens patent op hebt wordt dit openbaar gemaakt, dus we weten nu precies wat de snode plannen van Ford zijn.

Het gepantenteerde systeem maakt het mogelijk om reclames af te stemmen op de omstandigheden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de locatie, de bestemming en de snelheid van de auto. Op basis daarvan kan er een gepersonaliseerde advertentie afgespeeld worden. Geweldig.

Het meest stuitende is echter dat ook het geluid in de auto gemonitord wordt. Als er bijvoorbeeld gesprekken gevoerd worden wacht het systeem met het afspelen van een reclame tot er een stilte valt.

Het goede nieuws is: dit gaat voorlopig niet geïmplementeerd worden, want het is duidelijk dat hier nogal wat haken en ogen aan zitten. Met patenten nemen fabrikanten vaak het zekere voor het onzekere en worden ook allerlei onrealistische ideeën vastgelegd. Zoals dit dus. Al kunnen we ons wel een dystopische toekomst voorstellen, waarin dergelijke praktijken voorkomen.

Via: InsideEVs