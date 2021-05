Autoblog Driftcursus 11 juli 2021, nu ook Ochtendsessie. Middagsessie = vol - Autoblog.nl

Ja, we mogen weer. Het RDW terrein opent weer, dus de driftcursus kan weer van start! Nu te boeken! Op 11 juli 2021 is de volgende editie.

Update: nu ook de Ochtendsessie boekbaar in de Autoblog Shop

Zojuist is in de shop de nieuwe datum ‘live’ gegaan. We hebben natuurlijk zoals altijd een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij. Op zondagochtend 11 juli zullen we in Lelystad een beginnerscursus driften organiseren samen met Driftsport. De middagsessie is al helemaal volgeboekt.

In samenwerking met Driftsport bieden we je een complete driftcursus aan, zodat je elke rotonde als een eindbaas kan domineren. We starten met een kleine instructie van een half uurtje, waarna je maar liefst 3 uur de tijd krijgt om je driftskills te perfectioneren. Ter afsluiting volgt er een certificaatuitreiking van ongeveer een half uur.

Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar voor dit evenement, waarbij steeds twee deelnemers een auto (BMW) delen. Die auto regelen wij natuurlijk voor je, evenals benzine, de locatie en instructeurs. Er is een klein legertje instructeurs die je de dag door helpen en ook ik (Wouter) zal aanwezig zijn.

Je kunt op je eigen tempo de grondbeginselen van het driften onder de knie krijgen. Schrijf je dus nu in voor de Autoblog Driftcursus Ochtendsessie op 11 juli in de Autoblog Shop.