Porsche mogelijk in de fik door vuurwerkvandalen

De laatste dag van het jaar is begonnen dames en heren..

Het heftigste wat ik als puber heb gedaan is hooguit een vuurwerkje in een openbare prullenbak gooien. We zijn een paar generaties verder, maar dit kun je niet onder kattenkwaad categoriseren. Nu is hier geen keihard bewijs dat er brandstichting in het spel is, maar een afgebrande Porsche met opvallend veel vuurwerk rondom de auto tegen het einde van het jaar. Hmmmmmm..

De hulpdiensten werden afgelopen nacht opgeroepen voor een autobrand aan de Popovstraat in Zwolle. Bij aankomst stonden twee voertuigen stonden volledig in lichterlaaie. Een bestelbus en een (ooit) fraaie blauwe Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Porsche brand in Zwolle

Het is einde verhaal voor beide voertuigen. Vooral bij de Porsche heeft het vuur dramatisch huisgehouden. Wat overblijft is een skelet van de auto. De blauwe lak is nog te zien, net als de gele remklauwen voor de carbon keramische remschijven. Maar dat is het ook wel. Een 45-kilometerautootje die naast de twee brandende voertuigen stond, liep lichte schade op.

De hybride aandrijflijn van de Porsche maakte het extra ingewikkeld voor de brandweer. Het accupakket kan opnieuw ontbranden. Om geen enkel risico te nemen, werd een berger opgetrommeld met een dompelcontainer. In deze grote bak water kan een hybride of elektrische auto volledig ondergedompeld kan worden. Zo kan de auto niet weer in de fik vliegen.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Rond de uitgebrande voertuigen lag opvallend veel vuurwerk. Of dat vuurwerk ook daadwerkelijk iets te maken heeft met het ontstaan van de brand, wordt momenteel onderzocht. Het scenario van vuurwerkvandalen ligt voor de hand op deze 31ste december.

In de omgeving hangen meerdere camera’s. De politie gaat camerabeelden veiligstellen en bekijken in de hoop verdachten te kunnen identificeren. Daarnaast zal bij daglicht buurtonderzoek worden gedaan. Mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord, worden opgeroepen zich te melden. De Porsche-eigenaar zal vandaag wakker worden met een dikke kater.

Foto: Rens Hulman Fotografie / John van Lingen