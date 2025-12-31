Spiegelgladde wegen kunnen plotseling voor verrassingen zorgen.

Laat die auto lekker staan. Serieus. Zet ’m terug op slot, pak een kop koffie en kijk even uit het raam. De kans is groot dat je oprit inmiddels lijkt op een Curlingbaan. En dat blijft niet bij je oprit.

Gladde wegen

Het KNMI heeft woensdagochtend code geel afgegeven voor vrijwel het hele land vanwege plaatselijke gladheid. Alleen het IJsselmeergebied, denk aan de Afsluitdijk, Houtribdijken en de Waddeneilanden ontspringen de dans. De rest van Nederland is lokaal spekglad.

Natte weggedeelten zijn in de nacht bevroren en vooral aan de kust zorgt lichte regen op een bevroren ondergrond voor verraderlijke omstandigheden. Het soort gladheid waarbij zelfs vierwielaandrijving en winterbanden je niet meer gaan redden. Beter gewoon niet rijden dan.

Uit meerdere delen van het land komen al meldingen van ongelukken. Code geel gold dinsdagavond al voor onder andere Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, maar werd later uitgebreid naar vrijwel alle provincies. Zelfs Zeeland mocht woensdagochtend nog aansluiten. Het KNMI verwacht dat de ellende pas rond een uur of tien langzaam verdwijnt. Tot die tijd geldt: elke rit is potentieel ergens in de berm eindigen.

Ook de komende periode is het opletten geblazen. Deze waarschuwing blijft niet beperkt tot alleen vanmorgen. Waar het opklaart, koelt het razendsnel af richting het vriespunt. Dan kan nat asfalt veranderen in een ijsbaan. Gebruik dus je gezond verstand.

Nu is Nederland een landje waar ze fantastisch strooiwerk leveren, maar dat maakt je niet immuun voor lokale gladheid. Juist dat kan zo verraderlijk zijn. Je ziet het niet en voor je het weet gaat je auto een richting op die jij niet voor ogen had. Hoewel de waarschuwing vandaag om 10:00 ingetrokken wordt is het advies. Ga vandaag niet de weg op. Ik herhaal, ga vandaag de weg niet op!

Fotocredit: thomasj via Autoblog Spots