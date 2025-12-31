Vergeet de huizenmarkt, jullie kopen allemaal een camper

De woningmarkt mag dan vast zitten, de Nederlandse consument kiest voor een huis op wielen.

Van bakstenen naar wielen. Waarom ook niet. Uit nieuwe cijfers van brancheverenigingen KCI en BOVAG blijkt namelijk dat 2025 een uitzonderlijk goed jaar was voor campers en caravans.

Halverwege december stond de teller op 10.107 nieuw geregistreerde campers en caravans. Dat is niet alleen meer dan in heel 2024, maar zelfs het op één na hoogste aantal van de afgelopen vijftien jaar. Alleen 2021 deed het beter. Toen zat half Nederland noodgedwongen in een vouwwagen of buscamper om alsnog “op vakantie” te kunnen, want corona. Dat we vier jaar later bijna weer op dat niveau zitten, zegt alles over hoe structureel populair kamperen inmiddels is geworden.

Vooral campers zijn momenteel heter dan ooit. In heel 2024 werden er 2.465 nieuwe campers geregistreerd, maar dat aantal is in 2025 tot medio december al opgelopen tot 2.863 stuks. Een stijging van ruim 16 procent, met nog twee weken statistiek te gaan. Alleen in 2021 werden er ooit meer nieuwe campers verkocht. Blijkbaar is het idee van vrijheid, flexibiliteit en altijd je eigen koffiezetapparaat bij de hand hardnekkiger dan gedacht.

Caravans ook populair

Ook caravans doen vrolijk mee. Met 7.244 nieuw afgeleverde exemplaren zit de verkoop al boven het totale niveau van 2024. En dat is opvallend, want in de rest van Europa staat de caravanmarkt juist onder druk. Die Nederlanders krijg je echt niet uit hun caravan.

Dat enthousiasme zie je ook terug in het totale wagenpark. Op 1 december 2025 stonden er maar liefst 634.660 caravans en campers geregistreerd in Nederland. Dat zijn er ruim 11.000 meer dan een jaar eerder en opnieuw een record. Ter vergelijking: pas in juli 2022 werd voor het eerst de grens van 600.000 doorbroken. Inmiddels bestaat het park uit 209.557 campers en 425.103 caravans. Dat is geen niche meer, dat is een serieuze volkshobby!

Eens kijken of 2026 dat ook zo doorzet. Het probleem van de woningmarkt is opgelost. Koop allemaal een camper. Ik herhaal..