Iemand betaalde tienduizenden euro’s extra voor dit krankzinnige interieur

Wat heeft deze persoon gedronken bij het samenstellen van deze Porsche?

Ik zit me dat dan zo in te beelden hè. Een Porsche-verkoper die samen met de klant aan de hand van het Sonderwunsch-programma een GT4 RS zit samen te stellen. Dat de klant dan met zo’n spec komt en de verkoper zegt: prima, gaan we doen. Die heeft ’s avonds thuis bij het eten wat te vertellen gehad. Dat kan niet anders!

Sonderwunsch GT4 RS

De Porsche Cayman GT4 RS staat bekend als een van de best sturende sportwagens van dit moment. Licht, messcherp en met die heerlijke atmosferische 4.0 uit de 911 GT3 achter je oren. Via Porsche Exclusive kun je deze bijzondere 718 naar je eigen smaak samenstellen, maar met Sonderwunsch is bijna alles mogelijk.

Dit exemplaar dook op bij Porsche Bellevue in de Amerikaanse staat Washington. Een GT4 RS die zo bont is samengesteld dat hij eerder aanvoelt als een speelgoedauto dan als een circuitwapen van dik anderhalve ton. Er is voor maar liefst 50.000 dollar aan extra opties aangevinkt om de Porsche zo te krijgen.

De basis is een felle groentint. Een heerlijk opvallende kleur voor een Porsche met motorsport-DNA. Maar dan. Blauwe accenten. De wielen zijn blauw. De spiegelkappen zijn blauw. De endplates van de achtervleugel? Blauw. Zelfs de ducts op de motorkap en de Porsche-letters achterop kregen een blauwe behandeling.

Wie denkt dat het interieur dan wat rust brengt, komt bedrogen uit. Binnenin wordt het kleurenthema namelijk vrolijk doorgezet. De stoelen hebben blauwe lederen delen op de wangen en hoofdsteunen, terwijl hetzelfde blauw terugkomt op de deurpanelen en de onderzijde van het dashboard. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de eigenaar ook gekozen voor groene, gespoten interieurdelen. Die vind je terug op het dashboard, de middenconsole, de deuren en zelfs in de stoelen, waar ze de piping omlijsten. Je krijgt toch spontaan pijn aan je netvlies als je in deze auto zit.

Opvallend genoeg stond de auto maar kort te koop. De advertentie is inmiddels verdwenen. Blijkbaar is er altijd wel een koper te vinden voor zelfs de meest uitgesproken Porsche. Je hoeft in elk geval niet bang te zijn dat de buurman toevallig dezelfde auto heeft. Die kans is minimaal.