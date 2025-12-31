Iemand betaalde tienduizenden euro’s extra voor dit krankzinnige interieur

Wat heeft deze persoon gedronken bij het samenstellen van deze Porsche?
Ik zit me dat dan zo in te beelden hè. Een Porsche-verkoper die samen met de klant aan de hand van het Sonderwunsch-programma een GT4 RS zit samen te stellen. Dat de klant dan met zo’n spec komt en de verkoper zegt: prima, gaan we doen. Die heeft ’s avonds thuis bij het eten wat te vertellen gehad. Dat kan niet anders!
Sonderwunsch GT4 RS
De Porsche Cayman GT4 RS staat bekend als een van de best sturende sportwagens van dit moment. Licht, messcherp en met die heerlijke atmosferische 4.0 uit de 911 GT3 achter je oren. Via Porsche Exclusive kun je deze bijzondere 718 naar je eigen smaak samenstellen, maar met Sonderwunsch is bijna alles mogelijk.
Dit exemplaar dook op bij Porsche Bellevue in de Amerikaanse staat Washington. Een GT4 RS die zo bont is samengesteld dat hij eerder aanvoelt als een speelgoedauto dan als een circuitwapen van dik anderhalve ton. Er is voor maar liefst 50.000 dollar aan extra opties aangevinkt om de Porsche zo te krijgen.
De basis is een felle groentint. Een heerlijk opvallende kleur voor een Porsche met motorsport-DNA. Maar dan. Blauwe accenten. De wielen zijn blauw. De spiegelkappen zijn blauw. De endplates van de achtervleugel? Blauw. Zelfs de ducts op de motorkap en de Porsche-letters achterop kregen een blauwe behandeling.
Wie denkt dat het interieur dan wat rust brengt, komt bedrogen uit. Binnenin wordt het kleurenthema namelijk vrolijk doorgezet. De stoelen hebben blauwe lederen delen op de wangen en hoofdsteunen, terwijl hetzelfde blauw terugkomt op de deurpanelen en de onderzijde van het dashboard. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de eigenaar ook gekozen voor groene, gespoten interieurdelen. Die vind je terug op het dashboard, de middenconsole, de deuren en zelfs in de stoelen, waar ze de piping omlijsten. Je krijgt toch spontaan pijn aan je netvlies als je in deze auto zit.
Opvallend genoeg stond de auto maar kort te koop. De advertentie is inmiddels verdwenen. Blijkbaar is er altijd wel een koper te vinden voor zelfs de meest uitgesproken Porsche. Je hoeft in elk geval niet bang te zijn dat de buurman toevallig dezelfde auto heeft. Die kans is minimaal.
Reacties
carguy24 zegt
Gek genoeg is het aan de buitenkant nog wel te doen maar van binnen… ai.
Tonnie zegt
Ik had dat gevoel juist andersom. Interieur doet wel wat cyberpunk achtig aan. Best tof, voor even.
anthwan zegt
De licht knop komt van een Golf 4
En het midden console lijkt wel van een Golf 5
Verder krijg ik hoofdpijn met dit trainingspakken thema.
Wel een fijn circuit monster, TOP.
mashell zegt
Nee joh. De Golf 5 had die armoedige Polo middenconsole en de lichtschakelaar is veel meer Audi dan VW.
JanJansen zegt
Meestal vind ik dit soort interieurs niet om aan te gluren. Maar dit is gek genoeg erg leuk gedaan.
Motomoto zegt
Eens! Alleen de pookhoes had ik zwart gelaten.
alfaman zegt
Het zit je niet mee in het leven…. Heb je heel veel geld om iets moois samen te stellen bij Sonderwunsch, besef je opeens dat je geen smaak hebt én kleurenblind bent.. man man man wat een gedrocht
petroldrinker zegt
Fuck yes, dit is vet! dit is toch ontelbaar x vetter dan al die grijs/zwart/zilver/witte specs op zwarte interieurs die je hier altijd tegenkomt
red5 zegt
Eindelijk een onderscheidende Porsche. Is ook wel nodig in de grijze massa die na hun Golf Porsche zijn gaan rijden.
mashell zegt
Het is wel een Sonderwunsch die niet lijkt op iets uit de standaard catalogus.
V8Vantage zegt
Super cool dit. Helemaal lekker doen wat je zelf leuk vindt. En dit soort auto’s is ook speelgoed en eigenlijk niets meer dan dat. Speelgoed is dan ook om jezelf te vermaken.
Deze vind ik dan ook nog steeds gaaf:
https://www.classicdriver.com/en/article/cars/and-you-say-youve-never-heard-british-racing-pink
rwdftw zegt
Dit is zo’n geval waarbij ik vermoed dat de besteller de dealer binnenloopt met een hotwheels model wat hij als kind heeft gekregen. Na jaren sparen is het dan zo ver en kan hij zijn kinderdroom verwezenlijken.
Dapper om eens iets anders te doen!