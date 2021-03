Autoblog Occasionweek 2021 - Autoblog.nl

Het paasweekeinde komt er aan, traditioneel hoogtijdagen voor autoverkoop. Bij Autoblog zetten we tot en met Tweede Paasdag Occasions in de spotlights tijdens de Autoblog Occasionweek 2021.

Een jaar geleden gingen we langzaam een andere tijd binnen voor de autobranche. Na enige aarzeling werd 2020 voor occasion verkopen eigenlijk best een goed jaar. Niet alleen werd de auto belangrijker dan ooit om ergens heen te gaan (het Openbaar Vervoer, daar wil je nu eigenlijk niet zijn). Maar het was ook één van de weinige zaken waar je jezelf mee kon belonen in deze tijden.

Inmiddels mogen we allemaal (indien klachtenvrij) ook weer fysiek naar de showrooms. Met enig plannen vooraf kan je gewoon die occasion die uit je online zoektocht op Marktplaats, of een van de dealeroccasionsites naar boven kwam als dat ‘ene pareltje’ in real-life gaan beoordelen. Zeker voor de occasionhandel een zegen dat dit weer mogelijk is.

Wij gaan de komende 8 dagen veel aandacht besteden aan occasions. Zoals jullie dat van ons gewend zijn door middel van artikelen en video’s.

Maar ook het inmiddels ingeburgerde alternatief voor occasion: privatelease komt uitgebreid aan bod. Maar natuurlijk is dit ook het moment om te laten zien hoe goed @Wouter en ondergetekende het er als occasionverkoper hebben afgebracht met de aankoopkeuring (achteraf!) van onze Autoblog Garage BMW 130i!

Dit alles deze week tijdens de Autoblog Occasionweek 2021.

Veel leesplezier!