Range Rover Evoque PHEV, verrassend betaalbare AWD krachtpatser

Zelden betaalde je minder BPM voor Range Rover, laat staan voor eentje met meer dan 300 pk!

Een korte blik in de prijslijst van de Range Rover Evoque laat zien dat de meest voordelige vierwielaangedreven Evoque ook meteen de sterkste is. En ook het snelste als je een sprint van 0 naar 100 km/u wilt trekken (6,4 seconden voor zij die het willen weten). Al is dat laatste natuurlijk niet het belangrijkste bij een Range Rover. Maar de leukste feitjes zijn vaak die zaken die je niet verwacht.

Opmerkelijk lage uitstoot, dus lage BPM

De Range Rover Evoque in Plug-in Hybride uitvoering (de P300e PHEV om precies te zijn), valt om een aantal reden op binnen de modellenlijn van Range Rover. Met zijn vanafprijs van €58.667,- hoeft hij alleen twee voorwielaangedreven Evoque Mild Hybrids voor zich te dulden als het gaat om de laagste instapprijs.

Het is dus ook de snelste Evoque die je nu kunt rijden. Dit komt natuurlijk door de hybride aandrijflijn, die via een automatische versnellingsbak een gecombineerd vermogen levert van 309 pk. Daarmee heeft hij meer vermogen dan welk ander model in de Evoque-range.

Opmerkelijk is dat hij daarbij ook een lage gecombineerde CO 2 -uitstoot heeft. Slechts 44 gram per km volgens de WLTP-norm. Dit levert dus een aantrekkelijk laag BPM-bedrag op. Voor een auto met een dergelijke hoge mate van comfort, veiligheid en terreinwaardigheid is een BPM-bedrag van minder dan € 1.750,- echt een prestatie. Dat verklaart dan ook direct waarom de krachtpatser van de Range Rover Evoque-modellenlijn ook direct (oneerbiedig gezegd) de ‘prijspakker’ is.

Ook zakelijk aantrekkelijk

De Evoque P300e maakt die goede score tijdens de WLTP-testcyclus ook in de praktijk waar. Met de accu’s die een capaciteit hebben van 15 kWh heb je namelijk een volledig elektrische actieradius tot circa 66 km. Prima bruikbaar wanneer je de Evoque inzet in en rond de stad. Opladen kun je de Evoque P300e PHEV natuurlijk via een (openbare) laadpaal.

De Range Rover Evoque P300e heeft door zijn aandrijflijn de zeldzame combinatie van ‘top-of-the-line’ performance voor een ‘entry-level’ prijs. Dit zal ook zakelijke rijders aanspreken. Wanneer je nog niet volledig EV wilt of kunt rijden is de Evoque P300e zakelijk een verstandig alternatief.

Configureren online maar ook bij de dealer

Zoals we gewend zijn bij Range Rover kun je de Evoque volledig aan je eigen smaak aanpassen. De genoemde vanafprijs van de P300e PHEV is in R-Dynamic uitvoering, waarbij zaken als achteruitrijcamera, 2-zone Climate control en uitgebreid 10″ touchscreen infotainment met smartphonepack standaard is. Wil je zelf kijken of er een P300e PHEV is die bij jou past? Ga dan aan de slag in de configurator van Land Rover of check de Online Store.