De meeste kans op een verkeersongeval heb je in deze 4 plaatsen

Woon je er, verhuis dan! En blijf er ver vandaan om een ongeluk te voorkomen. Dat blijkt uit de verkeersongevallen cijfers over 2020.

De inleiding van dit artikel is een beetje overdreven. Natuurlijk hoef jij niet te verhuizen als je in een plaats woont waar relatief veel ongelukken gebeuren. Tenzij je een pas gerestaureerde oldtimer hebt waar je 15 jaar aan gewerkt heb. Dan zou ik mijn biezen pakken ja.

Het is vanzelfsprekend dat er in de grote steden meer ongelukken plaatsvinden in vergelijking met een dorpje. Als je echter de cijfers van verkeersongevallen tegenover het aantal inwoners zet krijg je een heel ander resultaat. Dat is precies wat het AD gedaan heeft.

In 2020 vonden er 103.000 verkeersongevallen plaats. De top 5 waar de meeste ongelukken plaatsvonden zijn vrijwel allemaal steden. Op één staat Rotterdam, met 6.280 ongelukken. De top 5 bestaat verder uit Amsterdam (4.978), Den Haag (4.480), Utrecht (2.441) en Haarlemmermeer (1.858). Die laatste is op zich wel een opvallende in het lijstje. Misschien mensen die allemaal snel het vliegtuig willen halen of zo.

Verkeersongevallen 2020 per 1.000 inwoners

Er komen echter geen grote steden, maar juist kleinere plaatsen naar voren als je inzoomt op het aantal ongelukken per 1.000 inwoners. Dan staat Ouder-Amstel in Noord-Holland op één. Per 1.000 inwoners is hier sprake van 24 verkeersongelukken. Op twee staat Midden-Delfland met 18,8 ongelukken, Eemnes met 15,8 en Oostzaan met 15,1 ongelukken. Extra oppassen dus, als je hier moet rijden of woont.