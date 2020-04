Autoblog Flashback: Lexus LFA

Met deze Autoblog Flashback gaan we 9 jaar terug in de tijd, toen we reden met de legendarische Lexus LFA

Het is bijna 10 jaar geleden dat we op Goodwood voor het eerst kennis konden maken met de Lexus LFA. Een bijzondere supercar met een nog veel bijzonderdere soundtrack. De mede door Yamaha ontwikkelde tiencilinder geeft een unieke klank. Daarmee kun je de LFA met geen enkele andere auto eigenlijk vergelijken. Soms werd de Japanner qua geluid in één adem genoemd met de Porsche Carrera GT. En dat is een compliment die je in je zak kunt steken.