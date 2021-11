Lexus ES (2022) rijtest

De Lexus ES krijgt een nieuwe kans in Nederland met deze facelift, we reden de sedan voor een rijtest!

Over smaak valt niet te twisten, maar de Lexus ES is prima te pruimen toch? Zeker deze facelift heeft de Japanner goed gedaan. Toch heeft de auto het ontzettend moeilijk bij ons. Dat komt omdat Nederland gewoon een lastig land is om een grote sedan te slijten. Daar gaat deze facelift vermoedelijk weinig verandering in brengen.

Lexus ES rijtest – concurrenten

De ES opereert, zoals de naam al weggeeft, in het E-segment. Het segment met bekende concurrenten als de Audi A6, BMW 5 Serie en de Mercedes E-klasse. De ES verslaat zijn concurrenten in elk geval op prijsgebied. Door de gunstige hybride aandrijflijn is de Lexus zo’n 10 mille voordeliger in vergelijking met zijn directe concurrenten. En vermoedelijk is het nog de zuinigste ook.

Het feit dat de Lexus ES zo’n goed totaalpakket heeft maakt het ook een succesvolle sedan in andere markten. Wereldwijd heeft Lexus al 2,8 miljoen exemplaren van de ES verkocht. Het iconische model gaat al sinds 1989 mee en dit is inmiddels de zevende generatie. De Nederlandse en ook Belgische verkopen hebben daar een minimale bijdrage aan geleverd. Je bent wel zeker van één ding als je er eentje aanschaft of in de lease overweegt. Met de ES heb je echt wat anders dan je buurman of buurvrouw. En dat is ook wel eens leuk toch? Bekijk de Lexus ES rijtest hierboven.