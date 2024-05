Goedkoopste Nissan GT-R van Nederland is ook meest praktische

Voor weinig een Nissan GT-R én meer ruimte dan je normaal hebt. Geweldig, toch?

Zeg je Nissan Skyline, dan zeg je eigenlijk ook de derivaten die niet de GT-R waren. Zo is er vrij consequent van elke generatie Skyline een sedanversie geweest. Toen er ook behoefte was aan een stationwagon-versie, kwam de Stagea tevoorschijn. Ook al had deze een heel ander uiterlijk dan de Skyline-modellen, hij deelde wel vrijwel al zijn techniek ermee.

Stagea

De Nissan Stagea wordt veelal herinnerd in zijn eerste generatie, de C34. De voorkant van een Nissan Skyline GT-R paste namelijk wel erop en in combinatie met het gebruik van de welbekende RB-motoren maakte dat van de Stagea een soort Skyline GT-R SW.

Stagea M35

De Nissan Stagea C34 verdween toen de Nissan Skyline Sedan (ER34) verdween, ten faveure van een gloednieuwe Skyline. Dat werd vanaf toen een sedan op basis van het V35-platform, die in de VS (en later bij ons) de basis van de Infiniti G35 werd. In Japan heette die nog ‘gewoon’ Skyline Sedan. Op basis daarvan kwam een gloednieuwe Stagea in 2001, generatiecode M35.

Het design is stukken moderner dan de C34, maar toch blijft de essentie hetzelfde. Een voorkant met relatief simpele rechthoekige koplampen en een ietwat spitse neus, wel met meer rondingen dan voorheen. Hoe anders is dat achter, waar de kofferbak stopt in een kaarsrechte lijn en de lampen nu van de bumper tot het dak lopen alsof het een Volvo V70 is. Technisch is de M35 gebaseerd op de Skyline V35, dus optioneel had je gewoon motoren uit de welbekende VQ-familie (die wij zelfs in de Espace hadden liggen!).

GT-R

Dit was ook de periode dat de Skyline- en GT-R-namen compleet losweekten van elkaar. De Skyline V35 was hagelnieuw, terwijl de Skyline GT-R (R34) nog werd geleverd. Pas in 2007 werd dat model opgevolgd door de GT-R (R35) die vrijwel niks meer te maken had met de Skylines. De link tussen de Stagea en GT-R werd zo wel heel klein. En toch is het onvermijdelijk dat iemand zich heeft afgevraagd of de GT-R-magie van de oude Stagea ook over te zetten is naar de nieuwe.

Het antwoord is… nou, zeg het maar. Er staat namelijk een dergelijk omgebouwde Nissan Stagea GT-R te koop. In Nederland! En het is precies wat je verwacht als je de oude Stagea’s kent: de hele auto is Stagea, behalve voor de A-stijl, daar is het hele plaatwerk gekopieerd van de GT-R. Al is er wel een beetje geboetseerd om het te laten passen, en dan nog past het net niet helemaal lekker. Het is duidelijk dat de GT-R en Stagea uit erg ander hout gesneden zijn. Ook omdat de Stagea uit 2001 vooral aan de achterkant nog wat oubollig oogt, terwijl de GT-R uit 2007 een aardige UFO was in zijn tijd.

Tuning

En toch heeft het wel wat, zo’n GT-R SW. De auto is naast het GT-R-dikspul, velgen en een diffusor incluis, vooral erg Stagea gebleven. Hij komt uit het VK en het idee was om een geflipte GT-R SW te bouwen met de VR38DETT van een GT-R voorin. Het bleef bij de bodykit, waardoor de standaard VQ25DET nog voorin ligt. Deze levert alsnog een best aardige 280 pk en het hele zooitje heeft vierwielaandrijving. Hij is rechtsgestuurd, maar met een automaat is dat enkel onhandig bij inhalen of de McDrive.

Het interieur van de Nissan Stagea GT-R is crèmekleurig, behalve dan het dashboard van Japans plastic. En check dat dubbele schuifdak! Maar goed, daarvoor hoef je niet perse dit exemplaar met GT-R-voorkant te kopen.

Kopen

Want qua looks, ook al heb je er nog wat werk aan, is deze auto echt uniek, maar verder heb je het wel over een obscure stationwagon uit 2001. Met veel opties en slechts 105.000 kilometer op de klok, en wat overige modificaties zoals een dikke blèrpijp en een BC Racing-schroefset. Kost dat? 19.000 euro. Als je dan zelf nog even de RDW-rompslomp doet, wat door Brexit niet meer een soepel proces is. Dat wil de verkoper ook wel doen, maar dan moet je nog iets langer wachten en gaat dit hele zwikkie 22.500 euro kosten.

En ook al vinden we het tot op zekere hoogte gaaf, voor dat geld zijn er meer obscure Japanse stationwagons te vinden…