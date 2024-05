Deze iconische racekleuren maken epische comeback

Een livery die vaak vergeten wordt, tenzij je echt een fijnproever bent, keert terug naar het heden.

Je moet het maar hebben: bedrijfskleuren die symbool staan voor de beste race-liveries. De meeste iconische kleurstellingen die je kan opnoemen, zijn meestal het resultaat van de huisstijl van de hoofdsponsor. Denk aan JPS, Gulf, Martini of Marlboro. Al is er bij de meeste van die merken nog wel wat aan gedaan om het écht iconisch te maken. We betwijfelen of de Delta Integrale zijn Martini-kleurstelling ook zo episch was geweest zonder de Martini-strepen die prominent over de hele auto gaan.

Castrol

Zo ook Castrol, een voor vele autofanaten wel bekend merk van smeermiddelen. Hun logo en huisstijl is niet veel meer dan een wit/groen logo met rode letters. Dat inspireerde Toyota wel om bij hun WRC-auto’s op basis van de Celica (GT-Four ST185 en ST205) een bijzonder design aan te brengen met die rode en groene kleuren. De rest is geschiedenis: vrijwel iedereen associeert Castrol nu met deze livery.

Castrol Tom’s Supra

Al hielp het ook mee dat dezelfde keuze werd gemaakt in het Japanse Super GT-kampioenschap (JGTC). De Toyota Supra die daarvoor in werd gezet, verscheen in vele kleurstellingen. De fervente Gran Turismo 4-speler kan ze vast allemaal opnoemen, omdat de naam van de hoofdsponsor(en) in één adem genoemd wordt met de livery. Zo laat de naam ‘Toyota Castrol Tom’s Supra’ weinig aan de verbeelding over.

En jawel: de iconische rally-kleuren komen ook hier prominent terug op de Supra. Tussen dit tweetal hebben veel racefans de kleuren goed onthouden.

NASCAR

Goed nieuws: je kan binnenkort weer tijdelijk genieten van de Castrol-kleuren. Wellicht niet waar je verwacht: in de NASCAR. RFK Racing, één van de teams, gaat voor de aankomende race een iconische Castrol-livery terugbrengen en coureur Brad Keselowski heeft gekozen voor de JGTC-kleuren van de Castrol Tom’s Supra.

Klein nadeeltje: ook al is één van de te gebruiken auto’s voor NASCAR een Toyota, vorig jaar zelfs een ‘Supra’ (Supra-koplampstickers op een generieke carrosserie), Keselowski rijdt met een Ford Mustang. Geen Toyota-connectie dus. Maar bovenstaande afbeelding van hoe het eruit komt te zien laat je dat makkelijk vergeten.

Zo doe je dat: met je iconische oude kleuren een nog steeds relevant product pluggen. Slim en episch.