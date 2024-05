Eindelijk, een LEGO-auto die op de echte lijkt

Het is lastig om een auto met vele rondingen goed te krijgen van LEGO, dus één van de sets voor 2024 is goed gekozen.

De nog niet zo heel lang geleden geïntroduceerde LEGO Speed Champions-serie is een daverend succes, als we de reacties op internet mogen geloven. Bedoeld als robuust gebouwde auto’s op middelgrote schaal, zijn deze betaalbare sets dé manier voor je kinderen om te spelen met een breed scala aan auto’s, die ze natuurlijk zelf in elkaar hebben gezet. Het kindvriendelijke eraan vindt je uiteraard in de relatieve eenvoud om ze te bouwen en het feit dat je er altijd een minifiguurtje bij krijgt dat ook nog eens in de bestuurdersstoel past. Het leukste is dat je als volwassene ook altijd met een schuin oog mee kijkt met wat er uitgebracht wordt, want een LEGO-replica van de Audi S1 Sport Quattro of Lamborghini Countach is gewoon erg gaaf.

LEGO Speed Champions 2024

Begin dit jaar bracht LEGO al drie nieuwe sets uit om de Speed Champions-reeks mee te verrijken. Dat ging om een dubbelset van de BMW M Hybrid V8 en M4 GT3, de Ford Mustang Dark Horse en de Audi e-tron ‘Hoonitron’. Nu maakt LEGO de line-up voor de zomer van dit jaar bekend en wederom gaat het om drie sets, waaronder dit keer twee stuks van twee auto’s. Vijf auto’s om je collectie mee te verrijken! We nemen je direct mee.

Mercedes-AMG SL63 en G63

Om te beginnen met Mercedes en hun AMG-divisie. Zowel de G63 en SL63 worden vereeuwigd in bouwstenen. Wat betreft de G-Klasse vinden we dat eigenlijk niet minder dan logisch. LEGO’s grootste uitdaging is en blijft de vele rondingen die moderne auto’s krijgen en een hoekig oud model als de G-Klasse is daarom veel makkelijker om gelijkend te krijgen. Toch zien we nog aardig wat stukjes met rondingen, dus verkijk je er ook niet op. Wij vinden de G echter aardig geslaagd.

De theorie over rondingen wordt wel ietwat bevestigd door de Mercedes-AMG SL63. De essentie van de auto is er, maar er moest weer driftig met stickers geplakt worden om er echt een SL van te maken. Wel zijn details als de Panamericana-grille en de diffusor achter erg tof gedaan. De SL63 en G63 zijn vanaf 1 juni 2024 verkrijgbaar voor 49,99 euro.

Ondergetekende als stiekeme LEGO-fanaat (en bezitter van meerdere Speed Champions sets) wil toch nog even kwijt dat LEGO foto’s plaatst van de bouwtekeningen digitaal op een tablet. Nou zijn wij al lang blij dat kinderen nog met LEGO spelen, maar is het gebruiken van een papieren boekje niet de échte ervaring? Ik vind van wel!

Aston Martin AMR23 en Vantage Safety Car

Goed, de volgende set is eentje van Aston Martin. Een mooie dubbelset met F1-thema. Je mag namelijk genieten van de AMR23, de raceauto van Lance Stroll en Fernando Alonso in 2023. Opvallend genoeg staat er geen nummer 14 of 18 op de auto, dus moet je zelf maar verzinnen of het de bolide van één van de twee is. Lekker onpartijdig, ergens wel een mooie veilige gedachte.

Om nogmaals te benadrukken dat Aston Martin, alhoewel samen met Mercedes, de Safety- en Medical Car aanlevert voor de Formule 1, krijg je ook nog een Aston Martin Vantage Safety Car erbij. Uiteraard uitgedost in matchende groene kleurstelling, zwaailicht op het dak en grote spoiler. Ook deze dubbelset kost 49,99 euro en komt beschikbaar op 1 juni 2024.

Lamborghini V12 Vision GT

De enige auto die los verkrijgbaar is, is deze Lamborghini V12 Vision GT. Deze interpretatie van Lamborghini op het Vision Gran Turismo-idee is natuurlijk vooral bedoeld voor de game Gran Turismo, maar wordt nu ook vereeuwigd in LEGO. Door de bijzondere aerodynamica en vele heftige vormen is het bijna onvoorstelbaar dat er ook nog een figuurtje in past, maar het kan echt!

Omdat dit gaat om maar één auto is de prijs met 26,99 euro ietsje vriendelijker, maar ook voor de Lambo V12 Vision GT moet je wachten tot 1 juni. Overigens handig om te vermelden: Speed Champions volgen een soort ‘seizoenen’ en per nieuwe introductie haalt LEGO ook weer oude modellen uit de schappen. Die kunnen dan wel eens moeilijk te verkrijgen worden (en dus duur!).