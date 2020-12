Autoblog Garage: 5 dingen over de BMW F900XR - Autoblog.nl

De duurtester van BMW is inmiddels terug in de stal in Rijswijk. 5 zaken die wij kwijt willen over de BMW Motorrad duurtester.

Toen Wouter en ik onlangs toch bij een BMW Motorrad dealer in Alkmaar te gast waren hebben we meteen maar uitgebreid gefilosofeerd over onze F900XR duurtester en zijn plek in de BMW range. Voor 5 dingen die je moet weten over deze motor klik je op de video!

BMW F900XR Duurtest

Volmondig ja gaven we als antwoord op de vraag of wij een BMW F900XR voor enkele maanden aan de Autoblog Garage zouden willen toevoegen. Het nieuwe model van BMW Motorrad voor 2020 had namelijk direct onze interesse. En zo geschiedde het en stond er 4 maanden lang een F900XR bij ons voor de deur. Wat volgde waren 4 (bijna) probleemloze maanden met minder kilometers dan de BMW verdiende.

‘Onze BMW F900XR’

De basisprijs van ‘onze BMW F900XR steeg van € 13.450,- naar hoogte van € 17.217,35. Dit kwam voornamelijk doordat de motor ‘rijkelijk’ met opties was besprenkeld.

Comfort Pakket: middenbok, keyless, dynamische vering € 681,-

Touring Pakket: cruise control, navigatievoobereiding € 418,-

Dynamic Pakket: quickshifter € 630,-

Bandenspanningscontrole € 193,-

Active Pakket: kofferdragers links en rechts, rijmodi pro, verwarmbare handvatten, dynamic traction control, ABS pro (bochten ABS) € 583,-

eCall : intelligente automatische noodoproep bij ongevallen € 269,-

Alarm € 193,-

Model BMW F900XR Begin duurtest Mei 2020 Einde duurtest Augustus 2020 Kilometerstand 2.385 km Testverbruik 5,1 liter per 100 km Basisprijs € 13.450,- Prijs duurtester € 17.217,- Motorblok 895cc tweecilinder Vermogen 77 kW (105 pk) bij 8.500 tpm Gewicht 219 kg (met volle tank)

Opmerkelijke zaken?

Kijk vooral ook de video waarin Wouter en ik de F900XR bespreken, maar de BMW heeft ons niet teleurgesteld en deed probleemloos zijn werk. De BMW wel. De kentekenplaathouder-houder daarentegen… De BMW werd altijd binnen gestald en na een lange rit vanuit zijn slaapplek bleek bij aankomst de gehele kentekenplaathouder verdwenen.

idealiter ziet men hier de kentekenplaat van een motor…..

Geen diefstal dus, maar een duidelijk geval van dikke vette pech. Hoe de kentekenplaathouder los is gekomen? Wie zal het zeggen. Het resultaat blijft hetzelfde: een 1’tje op de kentekenplaat. Eeuwig zonde natuurlijk bij een nieuwe motorfiets. Maar zelfs speurend terugrijden over dezelfde route bracht de kentekenplaat helaas niet bij ons terug.

Tijdens de 1000km beurt die we lieten uitvoeren bij BMW Motorrad Dusseldorp in Alkmaar waren ook geen opmerkelijke zaken te melden.

De rekening van deze 1000km beurt viel onder het meerjarige onderhoudspakket dat je voor deze en de meeste BMW modellen kunt afsluiten. Je kunt ook die zorgen afkopen dus, naast de 3 jarige garantie die je standaard op BMW Motorfietsen krijgt tegenwoordig.

Conclusie

Bracht de F900XR duurtest wat wij er vooraf van hadden verwacht? Ja en nee. Ja, omdat het inderdaad een superpraktische en mooi afgewerkt BMW Motorrad product is zoals je mag verwachten. Nee, omdat we toch gehoopt hadden dat de F900XR iets meer ons hart in vuur en vlam zou zetten.

Natuurlijk bleven epische trips naar het buitenland uit dit jaar. Het korte ‘window of opportunity’ werd dit jaar opgeslokt door een motortrip met een F850GS en een R1250GS naar Frankrijk. En natuurlijk was er ook geen sprake van dagelijks woon-werkverkeer zoals vorig jaar toen wij beschikten over een F850GS die met ruim 6.000km extra weer werd ingeleverd.

Kan ik me voorstellen dat ik hem nu zelf zou aanschaffen? Nee, omdat ik voorzie dat ik een dergelijke file-beater voor dagelijks gebruik het komende halfjaar niet echt nodig zal hebben. Of jij hem zou moeten overwegen wanneer je elke dag toch de weg op moet naar je werk? Ja, dan hoort hij op de shortlist! Of de styling je bevalt en of het financieel past zal dan de vraag zijn.