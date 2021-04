Autoblog Garage - BMW 130i en de garage zelf is ook nieuw! - Autoblog.nl

We zijn inmiddels al 2 video’s verder. Maar een introductie hadden jullie nog van ons tegoed.

Wijzigingen in de garage maar bovenal een wijziging VAN de garage zelf. Autoblog HQ heeft namelijk een nieuwe locatie. Na enige tijd in Rotterdam was het tijd voor een plek waar we ook wat auto’s binnen konden zetten. Die plek hebben we nu gevonden. Nog steeds in de regio Rotterdam, dus centraal gelegen voor @Wouter en ondergetekende. Dat zal de plek worden waar alle creatieve ideeën de komende jaren zullen ontstaan samen met de redactie. Op dit moment is het nog vooral een witte nieuwe schoenendoos zoals jullie hieronder kunnen zien. En dus de nieuwe garage van de Autoblog Garage BMW 130i.

Maar we zijn druk bezig met plannen maken. Als jullie ideeën hebben om de fysieke Autoblog Garage aan te kleden. Laat het ons weten hieronder of via [email protected] ! Tips over sfeerverhogende zaken die hier zouden passen. Kom maar door

Waarom weer samen een auto kopen?

Hoe we tot deze auto zijn gekomen en de beelden van onze eerste ontmoeting met de auto zie je in de video hieronder.

Het was dus niet de eerste keer dat de heer Karssen en ondergetekende samen geld overboekten om een vierwieler aan te schaffen. Ik liet me in de video al verbeteren. De eerste keer betrof het een BMW e36 325i sedan driftbak die we kochten van Driftking Paul Vlasblom. Deze auto werd gebruikt waarvoor we hem kochten, ook door andere redactieleden…. Maar dat geheel terzijde.

Na deze BMW was het plan om eigenlijk een E36 M3 te kopen. Maar een niet nader te noemen ex-collega in een vorige carrière stak daar een flink stokje voor. Hij had wel een beter idee. Er was nog iemand die wel van een Mercedes 500E af wilde… En zo kochten we met zijn tweeën een abonnement bij de lokale Mercedes monteur. Zo voelde het in ieder geval toch.

Een gebrek aan tijd en parkeergelegenheid zorgde ervoor dat we uiteindelijk weer afscheid namen van de uber-taxi.

De auto’s van de Autoblog-lezers waarvan we de 500E kochten kwamen we overigens later nog wel een keer tegen in een andere video, maar dat is een heel ander verhaal.

Terug naar de BMW 130i. Er was dus nu letterlijk wel plek voor een extra auto. En dan maar iets leuks! Zoals in de video ook besproken.

We wilden iets waar we allebei ‘hebberig’ van werden en op dat lijstje stond gewoon al tijden een BMW 130i. Zeker ook omdat ze nu wat ons betreft de logische keuze zijn wanneer je een e36 of e46 al weer wat oud aan vindt voelen. Voor dagelijks gebruik bedoelen we dan. Want dat de BMW niet onder een kleedje komt te staan is al wel duidelijk geworden in de eerste weken.

Het dilemma, origineel laten of…?

Nee, we hebben niet perse de mooiste BMW 130i gekocht van Nederland. We hebben wel de goedkoopste BMW 130i van Marktplaats gekocht. Maar kijk wellicht eerst de video van de aankoopkeuring. Want wat er allemaal uit de aankoopkeuring kwam NA onze aankoop zie je in onderstaande video.

Wat blijkt nu, we hebben ook niet de slechtste BMW 130i van Marktplaats gekocht voor in de Autoblog Garage. De servicebeurt, of de 0-beurt zoals Nick van Engineer’s Garage hem noemt is inmiddels ingepland. Maar wat gaan we daarna doen? Dat weten we ook eerlijk nog niet. Want er is geen noodzaak om hem origineel te houden. Maar er is ook niet perse de wens om hem 100% track-focussed te maken.

Waarschijnlijk dus een compromis, maar daarvoor moeten we eerst de opties op een rij zetten. Precies dat is wat we op dit moment aan het doen zijn. Dus daarover binnenkort meer.

Maar de nieuwe Autoblog Garage zelf (Autoblog HQ dus) heeft ook nog wat aandacht nodig. En zoals gezegd. Hebben jullie ideeën, suggesties of willen jullie ons gewoon jullie oude Ferrari reclameborden opsturen voor aan de wand, we horen het graag!

De overige Autoblog Garage auto’s naast de BMW 130i op dit moment: