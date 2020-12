Porsche tuner Kalmar Automotive is alles in één - Autoblog.nl

Restomods, rallyauto’s en offroad-conversies. Allemaal op basis van een Porsche binnen één ‘tuner’, namelijk Kalmar Automotive.

Porsche is en blijft een grote naam in de auto-industrie. Een lange geschiedenis vol met briljante modellen, ups, downs, doorzettingsvermogen en als resultaat dat ze er nog zijn en het goed doen.

Tuning

Een Porsche modificeren is ook absoluut niet nieuw. Het lijkt echter alsof er recent veel meer vraag is naar aangepaste Porsches. Denk aan restomods als Singer, übersnelle ‘Ringrecordrijders als Manthey Racing en natuurlijk bedrijven waar je terecht kunt voor ‘gewoon, een chipje en wat optische modificatie’, zoals een TechArt. Een overvolle wereld: probeer je maar eens te onderscheiden.

Kalmar Automotive

Een nieuw Scandinavisch bedrijf genaamd Kalmar Automotive (niet te verwarren met Karma Automotive) presenteert hun eerste wapenfeiten. Ja, het zijn meerdere modellen. Dat is goed nieuws, want zo is er voor elk wat wils. Wij nemen de keuzes even met je door en waarom Kalmar boven het maaiveld uit lijkt te steken.

Kalmar 7-97

We hadden het net al even over restomods. Op dit aspect is de markt al overvol, zie ons overzicht van 911-restomods van vorig jaar. Van simpel tot excentriek, van oude luchtgekoelde 911-motoren tot elektrische aandrijflijnen. We noemden Singer al als de golden standard in 911-restomodden. Het eerste project van Kalmar, de 7-97, geeft ons een nogal groot Singer-gevoel. Het is een klassieke 911 met moderne techniek aan boord. 7-97 staat voor #7 in 1997, een nummer wat dat jaar prijkte op een Porsche WSC. Deze werd bestuurd door Tom Kristensen die goed betrokken was bij de ontwikkeling van de Kalmar 7-97.

De auto is vormgegeven op basis van een 911R uit 1967, met een vleugje 911ST hier en daar. Nog steeds vinden we niet echt iets compleet unieks in de Kalmar 7-97. Het bedrijf zelf zegt grootschalig in te spelen op personalisatie. Je kunt je 7-97 zo klassiek houden als deze, maar als je er een hele rits modificaties aan vast wil plakken: zo u wilt. Mits u betaalt ook, trouwens.

Goed, even wat harde specs: de motor is een luchtgekoelde 3.8 of een 4.3, afhankelijk van wat je kiest. Gecombineerd met een raceuitlaat moet dat alles vanaf 300 pk, tot en met ongeveer 400 pk opleveren. Op een gewicht van 1.090 kg levert dat een topsnelheid van bijna 300 km/u op en een sprinttijd van ongeveer 5 seconden. Remmen gaat met carbon-keramische remmen van een 993 Turbo en schakelen met een sequentiële zesbak met flippers. Dat laatste kan een doorn in het oog worden voor de hardste puristen, maar de motor is dan ook race-ready. Voor prijzen moet je serieus geïnteresseerd zijn. Ben je dat, dan is de pagina voor de Kalmar 7-97 voor jou.

Kalmar RS

We verlaten even de geasfalteerde paden. We hebben nu namelijk een soort Singer-rivaal wiens unieke factor vooral te maken heeft met iets waar we nu geen voorbeelden van hebben. Als de 7-97 je ding niet is, kun je echter bij Kalmar blijven. Wat te denken bijvoorbeeld van de Kalmar RS.

Naast race-historie heeft Porsche ook genoeg gedaan met rally en terreinrijden. De Kalmar RS is ‘klaar voor avontuur’. Pak een klassieke 911 en zorg ervoor dat alles eraan gedaan wordt om hem klaar te stomen voor onverhard terrein. Denk aan dikke banden en opgehoogde veren. Je kan het vrij simpel houden door daar te stoppen, maar als je de extra cool wil dan adviseren wij om het bagagerek te bestellen met plaats voor je jerrycans en een reservewiel.

Bij zowel de RS als de 7-97 geldt dat alle modificaties handwerk zijn, dus je kunt het ook houden bij het ‘roep maar’ principe. Een volledige 911 Safari namaken zou tot de mogelijkheden moeten behoren. We zien dat alles gedaan wordt op basis van de 964-generatie 911.

De motor is wederom in meerdere vormen beschikbaar, beginnend bij een 3.6 liter luchtgekoelde flat six. Specs van de Kalmar RS bedragen 250 pk op zo’n 1.200 kg, waarmee 180 km/u (of meer) en een sprinttijd van 6,5 seconden te behalen is. Niet gigantisch, maar wel haalbaar op andere terreinen dan asfalt.

Kalmar CS

Ten slotte nog een Porsche die we niet zo snel gemodificeerd zien op een ‘puristische’ manier. De Cayenne wordt meestal voorzien van een hoop koolstofvezel, lage bumpers en 25 inch velgen. Kalmar pakt het met de CS (Cayenne Special) anders aan. Je kunt volgens hen al ver komen met de RS, maar de CS is totaal onverwoestbaar. Ofzo.

Cynisme terzijde, Kalmar maakt er best een gaaf ding van. De modificaties bedragen verhoogde veren (10 cm), verbeterde schokdempers en dikke offroad-banden. Ook hier kun je opteren voor een dakrek met reservebanden. Doe dat vooral.

Wederom staat ‘handwerk met ongekende mogelijkheden’ centraal voor het interieur van de Cayenne. Je kunt het lekker comfortabel houden, maar als jij een gestript functioneel interieur wil, kan dat ook. Zo kun je ook lichtgewicht ramen bestellen. Een snorkel zodat je lekker diep door water kan, een lier en een extra grote benzinetank maken de offroad-experience met de CS zo goed mogelijk.

De specs van de CS zijn wat minder hard: 1990 kg met 245 pk klinkt als niet veel. De bijbehorende topsnelheid en acceleratiecijfers worden dan ook gehouden op ‘niet belangrijk’ en ‘hard zat’. Ja, zo kunnen wij het ook!