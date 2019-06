Autoblog Gemist: De video’s van week 26

Het is nog lang geen 15.10 uur, de start van de GP in Oostenrijk, dus voldoende tijd om de Autoblogvideo's die jij deze week gemist hebt op je gemak te bekijken. We zetten ze voor je op een rijtje.

Maandag: Rijtest Alpina B5

We begonnen deze week, week 26, met een Rijtest over een buitenkansje. Een Autoblog lezer liet Wouter namelijk een paar dagen los in zijn Alpina B5 Bi-Turbo Touring. Je kunt bijna het plezier van zijn gezicht aflezen. Naar het schijnt zit hij sinds deze rijtest alleen maar te f5’en op zijn bankapp om te checken of de Zilvervloot al is binnen gevaren.



Dinsdag: Lightyear One

Jullie vroegen het je wellicht al langer af, hoe ziet Wouter er uit op video wanneer je hem vraagt om de zonsopgang mee te maken bij een theaterhangaar in Katwijk. Want dat was precies wat er op de uitnodiging stond van de introductie voor de Lightyear One. Deze Nederlandse EV werd dinsdagmorgen voorgesteld aan de wereldwijde pers en we waren er natuurlijk bij. Dat leverde deze video op. (valt eigenlijk best mee met die wallen…)



Dinsdag: alle details van de BMW M135i xDrive

Dinsdagmiddag mochten we eindelijk de video met jullie delen van het rondje dat Wouter en Martijn samen rond de nieuwe BMW 1-serie mochten lopen onlangs. Het zal je niet verbazen dat deze twee 1-serierijders wel een mening hebben over de nieuwe voorwiel- en vierwielaangedreven 1-serie. Wouter deed natuurlijk het woord maar je voelt gewoon dat Martijn hem van achter de camera wijst op vanalles. Want de heren vonden er wel iets van. Zowel van de techniek als van de vormgeving. Dat leverde de volgende informatieve video op.



Donderdag: Het was weer tijd voor een aankoopadvies

Vandaag gaan de mannen bekvechten over de beste keuze wanneer je op zoek bent naar een dikke youngtimer met een serieus budget van € 17.500. Nu hebben wij het idee dat elke ‘youngtimer-specialist’ automatisch dat bedrag op elke pre 2004 auto plakt met originele wieldoppen en een kilometerstand die lager is dan 200.000km. Maar Casper en Wouter kozen toch voor een meer wetenschappelijke benadering. Het schijnt dat ze elkaar deze keer zelfs lieten uitpraten. Controleer dat zelf hieronder.



Vrijdag: Testvlog Jaguar XE SV Project 8

Een dikke 600pk uit een V8 en die V8 komt dus uit de UK. Of je daar gekke bekken van gaat trekken kun je zien in deze video. Wouter werd losgelaten in dit project van SVO, de divisie van Jaguar die serieus gewoon doet waar ze zelf zin in hebben. Als het management dat dan uiteindelijk ziet zitten, dan levert dat fraaie auto’s op, waar wij weer een video van kunnen schieten. 11 Minuten en 37 vermakelijke secondes later ben je helemaal bij wat betreft deze Jag.



Zaterdag: Mijn Auto, de 320i van Rodney

Casper griste het stuurwiel uit de handen van Rodney en verbaasde zich over de originaliteit van de BMW 3 touring waarmee hij verscheen tijdens de videosessie. Als je hem gisteravond gemist hebt omdat je net zoals wij gewoon in de tuin zat toen de temperatuur eindelijk draaglijk werd, kan je hem hieronder alsnog bekijken.



Bonustip: F40 vs Transit

Ok, nog eentje dan omdat we het niet kunnen laten. Deze video waar Stipt Polish Point het hele verhaal vertelt over twee rode auto’s in zijn ‘werkplaats’ is te mooi om te missen, dus als jij hem hebt gemist tot nu toe, kijk hieronder. Zijn wij benieuwd of je jezelf herkent in de maniakale precisie van Rick of niet.