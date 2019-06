Hamilton krijgt 3 plaatsen straf, Verstappen start van P2!

Gerechtigheid!

Het duurde even, maar eindelijk lijkt de spanning in de Formule 1 weer een beetje terug te komen. De racewagens van Mercedes waren overduidelijk niet in hun element. We weten allemaal dat Hamilton een grootheid is, maar voor de afwisseling was het wel prettig om te zien dat hij dit keer géén pole position wist te pakken.

Die eer ging gelukkig naar Charles Leclerc. De Monegask rijdt tot nu toe een ijzersterk weekend, met een foutloze kwalificatie. Ondanks dat alles tegenzat, wist de Brit alsnog beslag te leggen op P2. Echter, het was al bekend dat Hamilton in Q2 de Fin Kimi Raikkonenen blokkeerde. Nu zijn daar veel excuses voor te verzinnen, maar als de raceleiding consequent is, geven ze Hamilton ook een straf. Zo luidde de consensus onder de diverse kenners.

De raceleiding is consistent, zo blijkt. Want Hamilton heeft een grid-straf gekregen. Hij wordt drie plaatsen terug gezet en zal de race starten vanaf P5. Goed nieuws voor Max Verstappen, want hij schuift hierdoor op naar de tweede startpositie. Naast Charles Leclerc zal hij van de voorste startrij vertrekken.