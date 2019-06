Slecht nieuws voor McLaren rijders uit Almere

Een vrij specifieke doelgroep, we weten het.

Soms zijn dingen lastig te begrijpen. Met name bij tuners komt die vraag bovendrijven. Op zich is het natuurlijk vrij eenvoudig te verklaren. Als tuner ‘X’ inziet dat ‘ie geld kan verdienen met upgrades voor model ‘Y’, dan worden die onderdelen gebouwd en verkocht.

Er zijn genoeg auto’s waar er er ook ruimte voor verbetering is. Dat is immers inherent aan een auto. Een fabrikant kan niet alle aspecten van een auto tot in de puntjes ontwikkelen. Dat kost simpelweg te veel geld. Althans, bij gewone straatauto’s. Bij extreem luxe of extreem sportieve auto’s met een navenant prijskaartje ligt dat wellicht iets anders.

Neem het laatste project van het Russische TopCar. Zij vonden het nodig om een McLaren 720S bij de kladden te pakken. Dat is nu juist een van die auto’s waarbij de fabrikant wél de moeite heeft genomen om alle aspecten van de auto zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dat is daarom ook terug te zien in het prijskaartje van de McLaren 720S. Deze kost namelijk een kleine 320 mille. Toch denkt TopCar dat het een en ander te verbeteren is qua looks. Daar hebben de Russen een punt. Uiteraard is alles functioneel aan de 720S, het is absoluut niet moeders mooiste. Zoals te verwachten valt, wordt de auto voorzien van een enorme hoeveelheid extra koolstofvezel, een specialiteitje van TopCar. Ze noemen het resultaat de TopCar 720S Fury.

Aan de achterklant zien we een enorme hovelheeid carbon in de diffussor. Ook is de achterspoiler voorzien van twee ‘wingtips’, net zoals de Boeing 747-400 deze heeft. Ook aan de voorkant is er een enorme hoeveelheid carbonfibre bijgekomen. Hopelijk woon je niet in Almere-Muziekwijk, of een andere wijk alwaar de lokale gemeenteraad de wegen heeft voorzien van vele, vele verkeersdrempels. Het hoeft geen betoog dat je de splitter van je ‘TopCar 720S Fury’ waarschijnlijk aan gort zal rijden. Aan de bijzonder vormgegeven koplampen heeft TopCar niets gedaan.

Ten slotte de zijkant. De TopCar 720S Fury krijgt ook daar een hoeveelheid extra koolstofvezel mee. In combinatie met de groene lak valt het niet direct op, maar het lijkt alsof er een nieuw zijpaneel opgeschroefd zit. Natuurlijk is carbonfibre waanzinnig licht, maar McLaren plaatst gewoon geen extra panelen. Lucht is nóg lichter dan koolstofvezel. TopCar neemt de 720S Fury speciaal mee naar Goodwood Festival of Speed. Wat alle onderdelen gaan kosten is nog niet bekend. Waarschijnlijk meer dan een paar verkeersdrempels.

