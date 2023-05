Autoblog Podcast #11 Porsche 718 beter dan 911? + BMW Z4 occasion

Geen video ID ingesteld.

Een nieuwe Autoblog podcast!

In editie nummer 11 bespreken Wouter en Nicolas weer van alles en nog wat. Zo heeft Wouter een enorm drukke week achter de rug en eindigde deze in een Ferrari. Nicolas heeft pech met zijn Jaguar, is gaan shoppen voor een elektrische BMW en heeft nu een open BMW op het oog.

Dit en meer komt aan bod in de nieuwe Autoblog podcast. Luisteren dus!

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.