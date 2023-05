“Hamilton moet vertrekken bij Mercedes”

Is dit een uitspraak van A) Sjaak Nieuwstad B) French Toast C) Ralf Schoenmaker of D) Eddie Jordan.

Lewis Hamilton toont zelf nog weinig tekenen van slijtage als F1 coureur. Tenminste, in de kwalificaties wordt hij tot op heden vaker wel dan niet verslagen door teammaat Russell. Maar vergeet niet dat dit vorig jaar ook zo was in de eerste races en HAM vervolgens keihard terugsloeg op alle reguliere circuits die hij kent als zijn broekzak. Tevens heeft HAM ondertussen wel 56 puntjes verzameld, terwijl RUS er 40 te pakken heeft. De twee zijn ook in de races erg aan elkaar gewaagd. Het verschil is dat RUS een keer is uitgevallen in Australië, terwijl Hamilton daar juist een podium pakte.

Desalniettemin zijn de grote successen van enkele jaren geleden er voorlopig niet meer bij voor de zevenvoudig kampioen. Er is, zo voelt het, een wisseling van de wacht geweest in 2021. Hoewel sommige Britten het er nog steeds niet mee eens zijn, verloor Hamilton de titel aan Max Verstappen. Vervolgens heeft onze held Max de sport -na een korte opleving van Ferrari- gedomineerd.

Kan Hamilton het tij nog weer keren en toch die oh zo gewilde achtste titel pakken? Qua leeftijd denkt Hamilton zelf van wel. Sterker nog, onlangs speculeerde hij dat hij misschien wel tot zijn 50ste door kan blijven racen. Klinkt bizar, maar ach, in de Amerikaanse racerij doet men het al jaren. Alonso laat inmiddels ook zien dat er potentieel nog wel wat jaren in de tank zitten voor Hamilton. Dat lijkt niet zozeer een kwestie van fysiek maar meer van de wil om er nog voor te blijven gaan.

Echter is het dan de vraag of Mercedes de juiste omgeving is en blijft voor Lewis. In feite heeft LH44 zijn hele carrière ondersteuning gehad van Mercedes. Maar Eddie Jordan hoopt/smeekt de veteraan om het schip te verlaten. Bij de Formula For Succes podcast zegt de voormalig teambaas:

Lewis moet zijn swing nu ergens anders vinden en daar (red: bij Mercedes) vertrekken. Hij moet gewoon verder gaan, zoals hij dat ook deed toen hij bij McLaren reed. Ga weg daar, Lewis. Het is tijd om jezelf ergens anders opnieuw uit te vinden. Eddie Jordan, drijft een wig tussen Toto en Lewis

Nu lijkt Mercedes inderdaad vooralsnog de boot gemist te hebben met de nieuwe reglementen. Maar de vraag is dan wel waar Lewis heen moet. Astonn Martin is momenteel het op een na beste team. Daarbij zijn er echter drie problemen. De eerste twee zijn dat in de ene auto zit (en het goed doet) en zoon Stroll in de andere. Het tweede is dat het moeilijk in te schatten is of het plafond van Aston Martin als klantenteam hoog genoeg ligt. Traditioneel moet je altijd toch bij een fabrieksteam zitten om te winnen in de Formule 1, enkele uitzonderingen daargelaten. Aston Martin is dat in naam wel, maar in de praktijk niet. Hetzelfde geldt voor McLaren.

Blijven over Red Bull, Ferrari en Alpine. Maar bij Red Bull zit Max en het is de vraag of Hamilton zich daaraan wil wagen. Het zou wel een enorm bazige move zijn, maar vermoedelijk zal hij dat niet doen omwille van het afbreukrisico. Bij Ferrari rommelt het altijd dus wie weet of dat kan. Misschien in een directe ruil met Leclerc, maar ja, schiet iemand daar werkelijk wat mee op. Alpine tenslotte…Die zouden zelfs als je Adrian Newey, Aldo Costa, Max én Charles naar het team haalt, waarschijnlijk nog steeds een manier vinden om vierde of vijfde te worden in het WK.

Dus ja, moet je dan decennia samen succes aan de kant schuiven? Wij denken van niet. Hoewel Lewis bij welk ander team dan ook natuurlijk wel gaaf zou zijn om te volgen (eventjes, vermoedelijk, tenzij hij ook echt zou gaan winnen). Is de vader de wens van de gedachte? Of moet Lewis echt even de batterij opladen en zich ontnieuw ontpoppen bij een ander team? Laat het weten, in de comments!