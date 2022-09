BMW Z4 is gladgetrokken met deze facelift

De BMW Z4 heeft een facelift gekregen, de opfrisbeurt doet de auto goed maar is wel minimaal.

Het betreft hier een facelift op een subtiele manier. Pas is de BMW X7 van een facelift voorzien en die was veel ingrijpender. Bij de roadster pakt de autofabrikant het anders aan en doet het op een minder ingrijpende manier. Sterker nog, je moet goed kijken om het verschil te zien.

BMW Z4 facelift

De huidige BMW Z4 loopt vier jaar mee en de autofabrikant vond het wel tijd om de auto wat glad te trekken. Van de huidige generatie zijn er ongeveer 55.000 geproduceerd. Niet onaardig. In Nederland zie je niet zoveel Z’tjes rijden, maar Duitsers kopen de roadster wel meer. Onze oosterburen hebben dan ook geen last van de verschrikkelijke BPM, waardoor een roadster kopen als tweede auto nog wel behapbaar is.

De Duitsers nemen een goede 26 procent van alle verkopen voor hun rekening. Het is een beetje met een vergrootglas kijken naar wat er nu anders is. De gefacelifte roadster herken je aan detailupdates, nieuwe designaccenten aan het exterieur en een nieuwe optielijst waar je vanouds op leeg loopt.

De ´oude´ M40i variant was standaard uitgerust met een M Sport-pakket, dat maakte de auto net iets dikker dan de andere versies. Goed nieuws, want BMW schroeft dit pakket vanaf nu op elke Z4. Hierdoor komen de Advantage, Sport Line en de aparte M Sport-optie te vervallen.

Elke motorversie komt nu met een voorbumper met drie grote herkenbare openingen. De motorversies zijn de sDrive20i met 197 pk, de sDrive30i met een 258 pk sterke variant van de tweeliter en natuurlijk de lekkere M40i met een goede 340 pk. We zien ook een aangepaste grille, waarbij we een ander gaaswerk zien. De sterkste variant, de M40i, herken je aan de trapeziumvormige uitlaateindstukken. Tevens zijn de zijspiegelkappen anders, deze zijn namelijk grijs (Cerium Grey).

BMW komt met drie nieuwe kleuren voor de auto. Het paarse modelletje op de foto is dezelfde tint als de introductiekleur op de BMW M240i. Verder zal het ook andere M-velgen introduceren. De ‘nieuwe’ Z4 komt in november van dit jaar op de markt.