Nicolas zit in Spanje, Wouter in Duitsland. En toch is dit Autoblog Podcast 46!

Met een upgrade voor de Tesla van Nicolas, fraude met kentekens, een Ferrari Testarossa bij Domeinen, de Nederlandse politie die EV’s overweegt en nog veel meer!

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.