Bijzonder: Mercedes wil álle eigen dealerbedrijven verkopen

Mercedes gooit alle eigen dealerbedrijven in de verkoop. In totaal gaat het om 80 bedrijven met 8.000 werknemers.

Bij topmanagers weet je een paar dingen zeker. Een daarvan is dat ze lekker verdienen. Iets anders is dat ze doorgaans een beetje het tegenovergestelde willen doen van hun voorganger. Om dan aan het eind van de dienstbetrekking te concluderen dat ze toch ongeveer hetzelfde hebben gedaan, maar soit. Soms komt er ook wel eens een echt rigoreus plan voorbij. Bijvoorbeeld om allerlei andere bedrijven te kopen. Of juist om allerlei divisies af te stoten. Alles natuurlijk op het altaar van waarde voor aandeelhouders. Misschien alleen niet altijd op de lange termijn.

Het probleem is natuurlijk dat voor alles vaak wat te zeggen valt. Zo lang het overal pais en vree is op de wereld en je lekker goedkoop accu’s kan betrekken uit China, doen autoconcerns dat graag. Maar nu hoor je veel over ‘integratie’ van de productieketen. Je wil immers niet met lege handen staan als er opeens geen chips, accu’s of andere belangrijke onderdelen beschikbaar zijn. Ja, een andere partij kan het misschien efficiënter en goedkoper maken, omdat het niet jouw core business is. Maar daar koop je niet veel voor, als je productielijn stilstaat omdat er niks in huis is.

Het is een beetje een zig-zag beweging die aan beide kanten ontaarden. Zo heb je bijvoorbeeld Philips, dat inmiddels zoveel ledematen heeft afgehakt dat er niet zoveel meer over is. Aan de andere kant zijn er ook voorbeelden van ’teveel willen doen’. Zoals Apple dat lang, lang geleden ooit haar eigen hardware maakte en de afgelopen decennia joekelveel geld heeft binnengeharkt, onder andere door outsourcing.

Waar het pendulum in de brede industrie nu weer een beetje lijkt te zwenken naar méér integratie, is het opvallend dat Mercedes de andere kant op loopt. Gisteren lekte uit dat Das Haus een plan heeft alle eigen dealerbedrijven van de hand te doen. En het blijkt meer te zijn dan een proefbalonnetje. ‘Er zijn geen taboes’ aldus insiders en echt alles moet weg.

Mercedes heeft momenteel in Duitsland twintig eigen ‘Niederlassungen’, die soms bestaan uit meerdere bedrijven. Zo gaat het om 80 bedrijven, met 8.000 werknemers. Naar verluidt is het merk op zoek naar een of meerdere kopers. Het maakt niet uit of het een vestiging in de grote stad is of juist in landelijk gebied. Op=op en weg=pech. Zelfs de paradepaardjes in Berlijn, München, Stuttgart en Düsseldorf gaan zonder pardon in de verkoop.

De vertegenwoordiging van arbeiders binnen het concern zijn, het zal je niet verbazen, not best pleased. Ergün Lumali zegt tegen kwaliteitsmedium Tagesschau:

Na jaren van opoffering en als gevolg daarvan talloze concessies van medewerkers zijn de vestigingen winstgevend en leveren ze hun bijdrage aan de resultaten van de groep. De plannen zijn noch aanvaardbaar, noch begrijpelijk. Ze zijn een klap in het gezicht van de medewerkers. Vooral in tijden van transformatie hebben medewerkers steun, consistentie en vertrouwen nodig. Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat medewerkers langdurige garanties krijgen. Ergün Lumali, vindt de andere managers in de bedrijfsraad een stel harteloze lummels/pummels

Om kort te gaan: een klassieke they tw00k our jawbz. Maar goed, zo gaan die dingen iedere keer weer. Word jij nu Mercedes-dealer in Düsseldorf? Of ga je voor Berlijn, Stuttgart dan wel München? Laat het weten, in de comments!