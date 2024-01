Onze vrienden uit Zuid-Oost Azië hebben weer een ombouwprojectje af. Deze Pagani, is stiekem een Daewoo!

We hebben al eens eerder geschreven over de bezige bijen van NHETTV. Dit omdat de dappere helden uit Vietnam een Toyota Carina E hadden omgebouwd tot een heuse LaFerrari. Onmogelijk, zou je denken. Maar het eindresultaat is gezien de beperkte kosten die in het project zijn gestoken best geslaagd. Alleen moeten ze natuurlijk geen mannen in scherp gesneden pakken met zonnebrillen op in de buurt laten komen van de ‘Ferrari’. We weten immers dat de Italianen niet zo houden van dit kopieergedrag.

Bij Pagani zal dat niet heel anders liggen. Maar goed, dat is nog geen miljardenbedrijf met een extreem lange arm. Hoe dan ook; NHETTV’s nieuwste project, is deze Pagani Huayra. Het recept is min of meer hetzelfde, met een epische knakenbak als ‘basis’. Dit keer geen Toyota Carina E, maar een heuse Daewoo Espero. Mensen van een bepaalde leeftijd zullen die uit hun kindertijd wellicht nog herinneren. Daewoo kwam destijds de Nederlandse markt bestormen met opgewarmde Zuid-Koreaanse oude Opels voor weinig. De naam Espero was vooral omdat je als kind van de 90s hoopte dat je ouders er niet intuinden.

Enfin, van de Daevrolet is weinig over behalve de motor, die midscheeps is ingebouwd. Zoals in hun vorige projecten hebben de b0iZ uit Vietnam niet veel meer nodig dan wat buizen en bondo om tot een behoorlijk overtuigend eindresultaat te komen. En ze worden steeds beter, want met name de eerdere Lambo en Bugatti waren toch wat minder gaaf. Natuurlijk zien we dat de proporties net niet helemaal kloppen, maar zelfs het interieur is vanaf plaatjes best guitig. Alleen de pook heeft nog wat werk nodig.

We zijn alvast benieuwd naar het volgende project van NHETTV. Deze Pagani-bouw kan je hier beneden nog eens bekijken.