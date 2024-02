Het grote nieuws van deze week is natuurlijk de overstap van Hamilton van Mercedes naar Ferrari.

Daarnaast heeft Nicolas weer iets gekocht: een Honda brommer! Verder was Wouter in Lapland met Audi deze week. Prijzen van de BMW 4 Serie LCI, BYD Seal U en de Ford Mustang Dark Horse komen aan bod. Dit en nog veel meer in Autoblog Podcast #48!

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.