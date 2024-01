Prijzen 4 Serie LCI bekend: wat kost dat nu?

De prijzen van de BMW 4 Serie LCI zijn nu al bekend.

Vanochtend vonden we op onze digitale deurmat een hele hoop BMW-nieuws. De fabrikant zag zijn kans schoon om de BMW 4 Serie te voorzien van een nieuwe neus. Collega @rubenpriest zette zijn schouders eronder en zette alle informatie online, van zowel de BMW 4 facelift, Z4 met handbak én de aangekondigde Mini Aceman.

De 4 Serie facelift was al een beetje gelekt, dus het kwam niet als een heel grote verrassing. BMW en de klanten zijn kennelijk erg fan van de huidige looks, want ze hebben er weinig aan veranderd. Qua prijzen valt het ook reuze mee qua stijging. De 420i Coupé was eerst 59.151 euro, maar is nu 60.420 euro. We hebben hier even alle prijzen in een tabelletje voor je gezet.

Prijzen BMW 4 Serie Coupé LCI

420i Coupé € 60.420,20 430i xDrive € 70.033,20 M440i xDrive Coupé € 95.639,20 420d Coupé € 64.934,00 430d xDrive Coupé € 80.528,30 M440d xDrive Coupé € 101.959,40

Er zijn niet heel erg veel concurrenten voor de BMW 4 Serie Coupé LCI. Niet geheel ontoevallig is er net een nieuwe Mercedes-Benz CLE. De CLE200 is er vanaf 71.277 euro.

Wel is de Mercedes standaard ietsje dikker aangekleed. Bij de CLE is het AMG-pakket bijvoorbeeld standaard, terwijl je bij de 4 Serie moet bijbetalen voor het M Sportpakket. De CLE300 4Matic (te vergelijken met de 430i xDrive) kost 81.647 euro. De CLE 450 (met 381 pk) kost 100.158 euro en de CLE53 is 134.330 euro. Die laatste heeft dan ook een zescilinder. In dat kader bezien is de 4 Serie een goede aanbieding.

Prijzen BMW 4 Serie Cabrio LCI

420i Cabrio € 69.863,50 430i xDrive Cabrio € 81.245,50 M440i xDrive Cabrio € 105.532,20 420d Cabrio € 75.036 430d Cabrio € 85.375,70 M440d xDrive Cabrio € 112.319,90

Ook de 4 Serie LCI Cabrio is duurder geworden. Die kon je voorheen voor 68.179 oppikken, maar kost nu 69.863,50 euro. Er is nog geen CLE Cabriolet. Audi levert in Nederland geen A5 Coupé, maar wel een A5 Cabriolet. Dus we hebben in elk geval een beetje context. De Audi A5 Cabriolet is er vanaf 69.126.82 euro.

Dan heb je een ’35 TFSI’, ofwel een amechtige 150 pk en voorwielaandrijving. Ga je voor een ’45 TFSI’, dan heb je alsnog die 2.0 viercilinder, maar dan wel met 265 pk en quattro vierwielaandrijving. Dan zit je al op 82.096,52 euro, dus ietsje duurder dan een vergelijkbare 430i xDrive Cabrio. Een S5 Cabrio is er ook, maar kost meer dan 135 mille. Dan is die M440i Cabrio ineens heel erg goedkoop.

BMW Z4 met handbak

Naast de prijzen van de BMW 4 Serie LCI hebben we ook de prijs van de BMW Z4 met handbak voor je. Daar wil de importeur namelijk, en we durven het bijna niet te zeggen, 110.033,30 euro voor hebben. Dan heb je nog de zwakke B58-variant (met slechts 340 pk), maar wel een tweezits roadster met achterwielaandrijving en een handbak. Een bijna unieke auto, anno 2024.

Ga je voor de automaat, dan lever je qua beleving wat in, maar krijg je wel een rappere auto ervoor terug. Dat niet alleen, dan ben je voor 94.200 euro klaar. Dat scheelt dus meer dan 15 mille. Ouch! Er is maar één echte concurrent voor de Z4 met handbak en dat is de Porsche 718. De goedkoopste Boxster kost met handbak 113.517 euro. Dan heb je slechts een viercilinder met 300 pk, maar wel een échte sportwagen die als zodanig ontworpen is.

Kortom, het wordt allemaal ietsje duurder, maar het valt nog reuze mee. Als je ‘m niet kon betalen, dan is dat nu nog steeds zo.