Deze droomgarage voor je auto’s komt met een huis

We hebben weer een mooie garage voor je. Deze kost veel geld, maar dan krijg je er wel een gigantisch huis bij.

Onze wel-niet-wel-niet consequente rubriek Fundablog is terug en dit keer met een extreem duur huis. En je hoeft niet lang te kijken waarom.

Groot huis

Het gaat om een gigantische villa in Bosch en Duin, nabij Utrecht. Op een perceel van 7.256 m² staat een huis met 482 m² woonruimte. Aan ruimte niks tekort dus. De ruimte is verdeeld over 13 kamers, waarvan 6 slaapkamers. Je hebt vier badkamers tot je beschikking en ook nog eens twee losse toiletten. Een sauna en een ligbad krijg je er uiteraard bij.

Voor de betere levensgenieters is er ook nog eens een grote wijnkelder, sfeervol ingericht met bakstenen. Je moet flink veel wijn verzameld hebben om de ruimte optimaal te benutten, dus zelfs echte wijnfreaks kunnen hier hun flessen kwijt.

Tuin

Met een perceel zo groot is de tuin natuurlijk ook asociaal groot. Inclusief zwembad, bubbelbad en kilometers gras. Man man man, wat een luxe.

Garage

Over luxe gesproken: hierbij het linkje met Autoblog. Zoals wel vaker staan de auto’s van de vorige eigenaar nog in de garage. En dat zijn niet de minsten. Een Porsche Cayenne E-Hybrid staat gebroederlijk naast een Ferrari Portofino en een Bentley Continental GTC. Wij hadden persoonlijk de Conti vervangen door een normale GT of de ‘Fino door een Roma, voor de variatie. Desalniettemin een heerlijke combi en eentje die wel past bij een huis van dit kaliber.

Al deze weelde is namelijk niet goedkoop. De villa in Bosch en Duin staat te koop voor 4.950.000 euro. Maar als je dat kan betalen, kan je ook drie prachtige bolides in de garage zetten. Interesse tonen kan hier.