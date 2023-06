Dit is Autoblog podcast nummer 17.

Thierry Baudet is gespot in een Ferrari 550, wat is hier het verhaal achter? En warempel, de aangepakte BMW 130i uit de Autoblog Garage komt te koop te staan. Waarom? Dit en meer in de nieuwste Autoblog podcast.

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.