Autoblog Podcast #76: Pindakaas Porsche + Elektrisch heeft het zwaar

Jaja, een fraaie Pindakaas Porsche, daar reed Wouter in voor de video van deze week.

En natuurlijk nemen we je mee door het autonieuws van deze week. Daarnaast stonden er 2 blauwe auto’s voor de deur en dat zorgde weer voor een online zoektocht naar Porsche occasions. En oh ja: het was Prinsjesdag en dat was niet echt heel erg goed nieuws voor de elektrische rijders.

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.

