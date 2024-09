Thuiswerken met dit uitzicht maakt het een stuk leuker

Kijk, je maandagochtend motivatie staat gewoon voor je neus bij dit huis.

Ben jij team thuiswerken of team kantoor? De meeste mensen zullen voor de hybride vorm kiezen. Een beetje thuis en een beetje op kantoor. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je thuisomgeving dusdanig ingericht is dat arbeid aan huis een zegen is. Geen straf.

Thuiswerken moet leuk zijn!

Voor ons autoliefhebbers is het op z’n minst een pré dat er vier wielen betrokken worden bij dit gehele proces. Als je geen zin hebt om in je huidige woning de boel te verbouwen is dit optrekje in Heemstede misschien wat voor je. Staat te koop op Funda voor 2,69 miljoen euro. Een hoop centen, maar nog altijd goedkoper dan het rijtjeshuis van Robert Doornbos!

Zo mooi als een combinatie van garage en kantoor is dit niet, het komt een beetje in de buurt. Het zit zo. De oprit van deze woning kijkt uit op het thuiskantoor. De huidige bewoner heeft het thuiskantoor voorzien van een enorme glazen wand. Daardoor heb je niet alleen veel natuurlijke lichtinval, maar kun je lekker turen naar je eigen bolide.

Als je die vervelende collega op Teams moet aanhoren kijk je gewoon even naar buiten. Kijkende naar je trouwe bolide, dan krijg je vanzelf een glimlach op je gezicht. In dit geval is dat een Porsche 911 991.2 Targa. Als je het hebt over motivatie op wielen!

De inrichting van dit thuiskantoor is groots opgezet, met meerdere stoelen aan een grote tafel. Kortom, je kunt al je collega’s bij jou thuis uitnodigen om te komen werken. Kunnen ze jaloersmakend naar je auto kijken. En jij berekent gewoon keiharde thuiswerkkosten voor de koffie die ze van je opzuipen. Win win.

De rest van het huis is eveneens aangenaam. 353 vierkante meter woonoppervlakte op een perceel van 1.000 vierkante meter. De garage, die je vaak voorbij ziet komen in deze rubriek, mist helaas. Je kan niet alles hebben zeggen we dan. Of je kijkt even verder.