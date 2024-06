Autoblog Podcast #63: We kopen weer een Porsche 911!

https://youtu.be/DsR5kflu1Fw

Er is een Porsche 911 gekocht! Je hoort het in deze podcast hoe dat precies zit.

Ook in deze podcast: de vernieuwde keuken van Wouter, de gelekte BMW X3, de nieuwe kentekenreeks en nog veel meer! Luisteren dus.

00:00 Intro

01:45 De week van Wouter en Nicolas

05:22 Vaststaan met een Mercedes G-klasse

06:50 Wouter z’n vernieuwde keuken

09:18 Rijden in een Mercedes E300 d e All Terrain

10:12 Het allerheetste Autoblog nieuws

11:13 De vernieuwde BMW 1 Serie

15:32 BMW X3 is gelekt

19:34 Nieuwe kentekenreeks

22:53 Duitse huurauto’s aangepakt

27:30 Migranten gevaar op de weg

32:40 Steeds meer ongelukken met fatbikes

36:22 Auto’s klappen op elkaar door overstekende eendjes

38:35 Kort nieuws

48:03 Occasions

55:15 Het Geluid

57:04 De reactie van de week

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.