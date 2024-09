Onverwachte samenwerking Hyundai en Skoda: wat gaat er gebeuren?

Twee merken waarvan je zou verwachten dat ze geen hulp nodig hebben, Hyundai en Skoda, gaan samenwerken. Waarom?

Als je één rondje door je buurt tokkelt, is de kans vrij groot dat je ofwel een Hyundai Ioniq 5 of Kona ofwel een Skoda Enyaq tegenkomt. Of beide. Dan zou je zeggen dat ze allebei wel een succesvol product hebben gemaakt van hun C-segment elektrische SUV’s. Bovendien zitten beide merken in een imperium, Hyundai heeft dat onder eigen naam opgebouwd. Skoda zit natuurlijk onder VAG. Hebben die merken elkaar nodig? Je zou zeggen van niet.

Skoda en Hyundai werken samen

Het antwoord is iedereens favoriete antwoord: ja en nee. Er komt geen Skoda Enyaq-rebadge in de Ioniq-serie of andersom. Net als vele andere merken heeft Skoda namelijk een autodivisie, maar dat is slechts een arm van het hele plaatje. Er is ook nog Skoda Group, en die zet zich in voor andere mobiliteitsvormen. Zoals bussen en trams.

Waterstof

En het is Skoda Group dat met Hyundai een goede partner heeft gevonden, en eigenlijk is Hyundai ook een grotere groep waar het verder gaat dan het automerk. De twee willen samenwerken op het gebied van waterstof. Tenminste, Skoda Group wil meehelpen met de inspanningen waar Hyundai zich al een tijdje voor inzet. Dat moet je dus vooral in de context van grote openbare voertuigen zien zoals bussen. Het lijkt niet aan te duiden dat er een Skoda Nexo komt.

Onverwacht en dus wellicht niks wat met de auto’s van Skoda te maken heeft, maar Hyundai en het Tsjechische bedrijf gaan iets bedenken.