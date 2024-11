Autoblog Podcast #82: Wie heeft de hoogste?!

Een nieuwe Autoblog podcast!

In Autoblog Podcast nummer 82 heeft Martijn een slap excuus waarom hij niet de hoogste had. En we behandelen lekker veel nieuws: de nieuwe Mercedes CLA, of het ooit nog wat wordt met Jaguar en over de superflitsers in Frankrijk.

Het is geen robotstofzuiger, maar een 1.548 pk sterke EV: de Xiaomi SU7 Ultra. De Kodiaq RS valt dan wat tegen, maar de houten pook van de 911 Carrera T is om verliefd op te worden.



Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of Art19.