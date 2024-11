Komen deze iconen uit de jaren negentig terug?

Op ludieke wijze stuurt Toyota een aanwijzing de wereld in naar een nieuwe Supra, Celica en MR2

Een zucht van verlichting vloog er door de Autoblog-redactie op 17 oktober jl. Een Toyota-topman bevestigde toen dat ondanks het aanstaande overlijden van de BMW Z4, Toyota door wil gaan met de Supra. Hoe de toekomst van de legendarische Toyota eruit komt te zien, wil het merk nog niet kwijt. Daarom moeten we zelf op zoek naar hints en die hebben we gevonden.

Toyota geeft de hint haar eigen Anime-serie, GRIP. In deze serie strijden de driftende hoofdrolspelers tegen het kwaad: autonome auto’s. Komt al een heel eind in de buurt van de werkelijkheid. Daarnaast zit er ook een onvervalst ‘Luke, I am your father’-moment in aflevering 5 van het tweede seizoen.

De hint naar de nieuwe Toyota Supra en andere sportauto’s

In de eerste aflevering van het tweede seizoen van GRIP is een krijtbord te zien in de achtergrond. Hier staat de volgende tekst op geschreven: Supra Mk6, Celica Mk8, MR2 Mk4, GR 86 Mk3 en GR GT3. Wie goed zit op te letten, merkt dat deze generaties allemaal (nog) niet bestaan. Een duidelijkere hint dat deze auto’s er kunnen komen, bestaat niet, toch? De auto die rechtsboven op het bord wordt weergegeven, kunnen we niet thuisbrengen. Heb jij een idee wat het kan voorstellen?

Nu lijkt de YouTube-serie van Toyota zich in de toekomst af te spelen waardoor het zomaar mogelijk is dat het merk vooruitloopt op de zaken. Van de andere kant: Toyota-erfgenaam Akio Toyoda heeft al eens eerder aangegeven hoe graag hij ‘de drie broers’ (de Supra, Celica en MR2) nieuw leven wil inblazen. Een voorbeeld voor dat laatste model heeft Toyota al in huis met de FT-Se conceptauto. Toyota belooft dat deze EV-fantasie de basis vormt voor een nieuw sportmodel. Helaas hangt het merk nog geen einddatum aan het project.