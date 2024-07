Autoblog Podcast #67: Lotus Emeya + dikke Defender

Podcast 67! Wouter is van München naar Nederland gereden in..

..een volledig elektrische Lotus Emeya. Verder is er een wel heel dikke Defender gepresenteerd, met een brute V8 uit de rekken van BMW. Over BMW’s gesproken, er staat een bijzondere 1 Serie te koop.. dit en meer in Autoblog Podcast 67!

00:00 Intro

03:37 De week van Wouter en Nicolas

09:57 Het allerheetste Autoblog Nieuws

10:18 Man wint van Jaguar dealer om tegenvallende range

14:33 Werkgever moet bijhouden hoe werknemer naar het werk komt

18:12 Defender OCTA

22:47 BYD doet een Teslaatje

25:29 Bedrijven stoppen met de ontwikkeling van EV’s

32:50 Vrouw van Zelensky heeft GEEN Bugatti gekocht!

40:45 Formule 1

43:33 Occasions

46:40 Het Geluid

48:23 Reactie van de week

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.