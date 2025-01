In deze podcast..

De week van Elon Musk. Briljante Madlener lost het fileprobleem op, Amsterdam moet doe-het-zelven, Nederlanders stappen massaal beschonken in de auto en Max is er klaar mee, denken wij. Dit en meer in Autoblog Podcast 93!

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of Art19