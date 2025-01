Duurste Land Rover van Marktplaats is een 275k kostende verrassing

Dat een Land Rover een peperduur grapje kan zijn, da’s niks nieuws. De duurste Land Rover van Marktplaats kost ruim 270.000 euro en is niet het model dat we verwachtten.

Land Rover wist zo rond 2018 vriend en vijand te verrassen met de exit van de Defender. De auto is namelijk al vrijwel hetzelfde (qua styling dan) sinds de allereerste Land Rovers uit de jaren ’40. En in 2018 nam het merk daar pardoes afscheid van. Het was tijd voor iets nieuws.

Land Rover Defender

Aan de andere kant, de nieuweling pakt veel van wat de Defender was, maar steekt het in een nieuw jasje. Land Rover nam de oude Defender uit productie in 2016 en de nieuweling kwam pas in 2019. Daar tussenin zat 2018 en da’s een belangrijk jaar voor Land Rover. Toen bestond het merk, en dus technisch gezien de Defender in zijn geheel, 70 jaar. Om dat te vieren waren de laatste Defenders best gave exemplaren. Land Rover pakte een paar oude Defenders en stak ze in een nieuw jasje. Je had de Heritage Edition, in volledig groen met groene velgen en een wit dak, lekker historisch. En je had deze.

Land Rover Defender Works V8

“Land Rover Defender Works”, een ironische volzin, maar wel de naam van de allerlaatste Defender in zijn oude gedaante. Voor dit uitzwaaimodel lakte LR de Defender een fraaie donkerrode kleur met een zwart dak, voegden ze bijzondere velgen toe en lieten ze de rest er zo modern mogelijk uit zien. Zo modern als dat kan met een auto die toen al meer dan 20 jaar zo eruit zag. Maar, op zich is het gelukt.

Oh ja, en voorin kreeg je de welbekende 5.0 liter V8, in de Defender Works goed voor 395 pk. Dat wil wel vooruit, zeg maar. In minder dan zes seconden de 100 aantikken kan dus gewoon, wat voor zo’n bonkig apparaat niet gek is. Wel vond Land Rover het bij 170 km/u welletjes.

110

In het persmateriaal des tijds liet Land Rover de Works V8 enkel zien als ’90’, de korte driedeurs. Het exemplaar van vandaag is een 110, de langere vijfdeurs. Pret voor het hele gezin, want dan kan je met zeven personen op pad. Deze kolos is zeldzaam: er zijn er 150 gebouwd, waarvan niet duidelijk wordt hoe veel korte en lange.

Het gaat dus om een opwaardering van een oud model, zoals gezegd. En dat is in theorie puik gedaan, met nieuwe stoelen en een ietwat verfrist dashboard. Al ademt het heel erg de jaren ’90 voor een auto die in 2018 ‘gebouwd’ is. Tenminste, de basis was een Defender uit 2015 die dus drie jaar later verbouwd is tot een Works.

Kopen

Zoals de titel verraden heeft is dit de duurste Land Rover van Marktplaats. De enige duurdere exemplaren zijn namelijk Range Rovers en officieel is dat geen Land Rover meer (semantisch, we weten het). Los van dat alles is deze unieke Defender namelijk geen goedkoop grapje. Hij kwam in 2021 naar Nederland en is op grijs kenteken gezet, maar de vraag is hoe veel je daar nog aan hebt in 2025. De auto wist in zijn leven slechts 4.563 kilometer te klokken.

We hebben het getal der getallen al genoemd maar houd je vast: je mag 274.190 euro overmaken om hem te bemachtigen. Je hebt gezien naar welk dashboard je dan staart, dat is gewoon erg veel geld voor een oude Land Rover. Speciaal of niet. Het is een unieke kans, maar wel eentje waarvoor je een grote portemonnee nodig hebt. Een kijkje nemen kan op Marktplaats.