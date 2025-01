Parkeer voor 13 euro per uur bij Q-park

Dit is niet echt een advertorial.

Man, man, man. Ik weet het hoor. Het is soms belachelijk duur om je auto ergens te stallen. En we moeten auto’s weren uit binnensteden. Deze Q-park stond overigens op de Zuid-as, een plek waar niets te beleven is als je niet in de financiële wereld werkt. Het is bovendien dichtbij de uitvalswegen. Dat is Funda-speak voor dat je letterlijk op de snelweg kijkt en feitelijk de geluidswal bent voor mensen die op een gavere plek zitten.

Ook daar moet je dus vooral niet met de auto heen. Op straat parkeren kan niet, dus je moet een garage in. En als Q-park je dan binnen heeft, dan schudden ze je helemaal leeg, maar dan ook echt helemaal leeg. De bezettingsgraad in de garage zou ik overigens ook omschrijven als “leeg”. Er stond echt bijna niemand, pas nadat ik had afgerekend begreep ik waarom.

Ik was er iets meer dan een uur en mocht exact 15 europieken afrekenen. Holy schmeck dacht ik nog. Is dit het dagtarief of iets dergelijks? Het bleek niet zo te zijn, ik parkeerde 1 uur en 12 minuten. Q-Park durft

Je vraag je af of het niet goedkoper is om iemand in te huren om rondjes te rijden. Dat is de rekensom wel waard. De echte goedkope krachten kunnen we niet inzetten, we zijn aangewezen op de jongvolwassenen met een rijbewijs. Het minimum jeugdloon is € 7,03 bruto per uur.

Kijk, dat gaat de goede kant op. We hebben dus nog een kleine zes euro over voor het benzineverbruik. Dat is een litertje of drie, met een rustig rondje halen de meeste auto’s zeker 40 km. Prima te doen dus.

Elektrische rijders zijn helemaal spekkoper: per euro kan je op stroom een stuk verder rijden.

Andere voordelen: nooit meer een parkeerplek zoeken, altijd weer in een warme en warmgereden auto stappen en je houdt de jeugd aan het werk. Win-win-win! Bedankt Q-park.

