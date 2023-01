Autoblog Spot van de Week – Mercedes-AMG G 63 4×4²

De eerste exemplaren van de gloednieuwe 4×4² beginnen in het straatbeeld te verschijnen. En die zijn niet te missen.

De 4×4² lijkt een volslagen overbodig model: veel te duur om als werkpaard dienst te doen en veel groot voor in de stad. Toch twijfelen we er niet aan dat de nieuwe 4×4² als warme broodjes over de toonbank gaat. Deze auto is namelijk in één ding heel goed: opvallen.

Mercedes heeft donders door dat mensen de auto om deze reden kopen, want de introductiekleur was Green Hell Magno. Matgroen dus. Een kleur die we voor de introductie van de AMG GT R en alleen zagen op hele foute gewrapte auto’s.

De nieuwe G 63 4×4² werd in juni onthuld en inmiddels is het eerste exemplaar op Autoblog Spots verschenen. Sterker nog: @spotcrewda wist er meteen twee te spotten in Düsseldorf. Een matgrijze 4×4² en dit matgroene exemplaar.

De nieuwe 4×4² lijkt veel op zijn voorganger, maar toch is er een belangrijk verschil: dit is een AMG, terwijl de vorige 4×4² slechts een G 500 was (al had die wel de uiterlijke kenmerken van een AMG). Zodoende heeft de nieuwe 585 pk en 850 Nm aan koppel.

Net als de normale G-klasse heeft de 4×4² een reservewiel aan de kofferklep hangen, maar deze zit niet in een gesloten ‘koffer’. De 4×4² heeft een meer rudimentaire reservewielhouder, waarbij je gewoon de band kunt zien. Voor een extra ruige look is er ook een bagagerek op het dak, met trapje en al.

Je kunt zeggen wat je wil, maar het is wel een imposante auto. De blits maken op de Königsallee moet hiermee wel lukken. Dit zal vast niet de laatste keer zijn dat er een gespot wordt in Düsseldorf. @spotcrewda heeft in ieder geval een van de eerste exemplaren te pakken en wint daarmee de Spot van de Week.

Volgende week zondag is er wederom een nieuwe Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!